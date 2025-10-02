PUMA lança novo podcast que aborda o passado, o presente e o futuro das camisetas de futebol

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A PUMA lança Who Gives a Shirt, uma nova série de podcast em cinco partes apresentada pelo ex-jogador de futebol profissional Jack Fowler e pela criadora de conteúdo Kimberley Cumberbatch. A série mergulha no poderoso impacto cultural, histórico e ambiental das camisas de futebol, explorando como essas camisas icônicas moldam a identidade, a paixão e a comunidade – tanto dentro quanto fora do campo.

Cada episódio conta com convidados especialistas, desde designers e torcedores dedicados até historiadores do esporte, revelando as histórias, memórias e significados entrelaçados nas camisas de futebol, bem como inovações em design, materiais e sustentabilidade que refletem o compromisso da PUMA com o FOREVER.BETTER.

“Estou realmente muito empolgado por coapresentar este podcast e mergulhar nas histórias incríveis por trás das camisas de futebol. É impressionante ver como algo tão simples como uma camisa pode significar tanto para as pessoas, fazendo parte de suas identidades e memórias centrais.” – Jack Fowler

Kerstin Neuber, diretora sênior de Comunicação Corporativa da PUMA, disse: “As camisas de futebol são símbolos poderosos de paixão, mas seu impacto ambiental não é amplamente explorado. Com Who Gives a Shirt, celebramos sua importância cultural e histórica ao mesmo tempo em que destacamos os designs que estão moldando o futuro das roupas esportivas. Trata-se de honrar a tradição enquanto impulsionamos o jogo – e a indústria – de forma responsável.”

Who Gives a Shirt baseia-se no podcast Green Flags da PUMA, continuando a explorar o papel da sustentabilidade no esporte e na moda. Embora a série celebre o significado cultural das camisetas de futebol, ela também leva em consideração seu impacto ambiental.

Por meio de sua plataforma FOREVER.BETTER., a PUMA contribui para o diálogo da indústria em torno de métodos de produção mais responsáveis, destacando inovações como a sua iniciativa de reciclagem de têxteis RE:FIBRE, que ajuda a reduzir o desperdício têxtil, dando uma segunda vida a peças de vestuário antigas e retalhos de fábrica em novos produtos.

Os próximos episódios incluem:

Episódio 1, Dando o pontapé inicial – Juntamente com nossos apresentadores, o jornalista e produtor cinematográfico Xaymaca Awoyungbo explora as origens das camisetas de futebol e como os uniformes foram adotados pelos clubes de futebol do mundo inteiro

– Juntamente com nossos apresentadores, o jornalista e produtor cinematográfico Xaymaca Awoyungbo explora as origens das camisetas de futebol e como os uniformes foram adotados pelos clubes de futebol do mundo inteiro Episódio 2, A virada para os sintéticos – O redator-chefe e pesquisador James Harkin assume a liderança para explicar a mudança para tecidos sintéticos e as inovações introduzidas para melhorar o desempenho dos jogadores

– O redator-chefe e pesquisador James Harkin assume a liderança para explicar a mudança para tecidos sintéticos e as inovações introduzidas para melhorar o desempenho dos jogadores Episódio 3, Vista-se como seus heróis – Neste episódio, nossos apresentadores recebem a superfã do Manchester City, Angela Worrall, para discutir o boom na indústria de réplicas de camisas e o que isso significou para os fãs

– Neste episódio, nossos apresentadores recebem a superfã do Manchester City, Angela Worrall, para discutir o boom na indústria de réplicas de camisas e o que isso significou para os fãs Episódio 4, Dos gols às roupas – A estilista Hattie Crowther se junta aos apresentadores para explorar como o estilo esportivo influenciou a indústria da moda e preencheu a lacuna entre o futebol e o estilo

A estilista Hattie Crowther se junta aos apresentadores para explorar como o estilo esportivo influenciou a indústria da moda e preencheu a lacuna entre o futebol e o estilo Eisódio 5, Camisas para o futuro – A série termina com uma visão do futuro das camisas de futebol, com insights de Andrew Burgess, um dos Voices of a RE:GENERATION da PUMA e upcycler têxtil que explica o processo do material RE:FIBRE da PUMA

Assista ao trailer aqui .

Who Gives A Shirt é um podcast da FOREVER.BETTER., apresentado pela PUMA. Produzido pela Mags Creative e MSL.

Inscreva-se, ouça e assista ao Who Gives A Shirt da PUMA na Apple, Spotify, PUMA YouTube e todas as principais plataformas de podcast.

Para informações adicionais, visite: https://foreverbetter.com/en .

