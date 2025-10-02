payabl. rejoint EPI en tant que membre agréé pour favoriser les paiements Wero en Europe

FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Le fournisseur leader de technologies financières payabl. a annoncé aujourd'hui qu'il était devenu l'un des premiers membres agréés de l'European Payments Initiative (EPI) et un participant direct à Wero, le nouveau portefeuille numérique paneuropéen rapide et sécurisé lancé par l'EPI, déjà utilisé par plus de 43,5 millions d'Européens.

En s'intégrant en tant qu'acquéreur direct, payabl. permet aux commerçants, ainsi qu'aux autres prestataires de services de paiement (PSP) à travers l'Europe, d'offrir des paiements instantanés et sécurisés de compte à compte (A2A), réduisant ainsi les coûts lors du paiement tout en offrant aux clients la rapidité et la commodité qu'ils demandent.

Martina Weimert, PDG de l’European Payments Initiative (EPI), a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir payabl. parmi les tout premiers membres agréés de l'EPI et participants directs à Wero. Leur intégration souligne la forte dynamique qui anime Wero en tant que portefeuille numérique de confiance en Europe. En rejoignant le projet à ce stade précoce, payabl. nous aide à accélérer l'accès à des paiements instantanés et sécurisés de compte à compte au-delà des frontières, rendant ainsi le commerce quotidien plus pratique pour les consommateurs et plus rentable pour les commerçants. »

Soutenu par les plus grandes banques européennes et basé sur SEPA Instant, Wero est le premier portefeuille véritablement paneuropéen. Les paiements sont effectués en moins de 10 secondes, y compris les transactions transfrontalières, offrant ainsi une alternative moins coûteuse aux cartes et réduisant le nombre d'abandons de panier grâce à un processus de paiement fluide.

Pour les commerçants hors UE, y compris au Royaume-Uni, cette intégration leur permet de proposer aux acheteurs européens leurs méthodes locales préférées, tout en conservant leur compétitivité dans le domaine du commerce électronique.

Ugne Buraciene, PDG du groupe de payabl., a affirmé : « L'intégration avec Wero offre à nos commerçants à travers l'Europe un nouveau moyen de proposer des paiements instantanés et sécurisés de compte à compte auxquels les clients peuvent faire confiance. Il ne s'agit pas seulement de rapidité, mais aussi de créer du choix, de réduire les coûts et de fidéliser la clientèle dans un marché hautement concurrentiel. »

Un paysage européen en mutation

La dynamique est également alimentée par le comportement des consommateurs. Une étude réalisée par payabl. dans son rapport intitulé State of European Checkouts révèle que :

53 % des consommateurs sont prêts à adopter de nouveaux modes de paiement.

30 % le feraient pour accélérer le processus de paiement.

Les trois principaux facteurs qui influencent le choix du mode de paiement sont la commodité (20 %), la rapidité (18 %) et la sécurité (17 %), qui l'emportent largement sur l'habitude (9 %) ou la généralisation (11 %).

Ces résultats soulignent que les Européens sont des décideurs actifs en matière de paiement et qu'ils sont prêts à accueillir l'innovation si celle-ci apporte des améliorations notables.

