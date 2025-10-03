Damas s’apprête à devenir un hub aérien de classe mondiale : UCC Holding et ses partenaires signent cinq accords internationaux pour le réaménagement de l’aéroport

DAMAS, République arabe syrienne--(BUSINESS WIRE)--UCC Holding, au nom de ses partenaires au sein du consortium et à travers sa filiale Urbacon Airports, a annoncé la signature de cinq contrats stratégiques de conseil et de conception dans le cadre du projet de réaménagement global de l’aéroport international de Damas.

Ce projet ambitieux vise à transformer l’aéroport en une plateforme aérienne moderne et compétitive, capable d’accueillir jusqu’à 31 millions de passagers par an. Les travaux incluent la rénovation complète des terminaux et bâtiments existants, mais aussi la conception et le développement d’un hôtel cinq étoiles de nouvelle génération situé à proximité immédiate de l’aéroport. Cet établissement offrira 200 chambres haut de gamme, un large choix de restaurants, des espaces de loisirs et un accès direct aux terminaux. L’exploitation de l’hôtel sera confiée à une marque hôtelière internationale de prestige, garantissant des standards de service de classe mondiale et une hospitalité d’exception.

En parallèle, les travaux sont désormais en cours sur des lots d'infrastructures clés, notamment le projet d’embellissement et de modernisation de la route de l’Aéroport — un corridor stratégique reliant la frontière libano-syrienne à l’aéroport international de Damas. Ce programme comprend la refonte des entrées et sorties, l’amélioration de la sécurité et de la connectivité, l’installation d’un nouvel éclairage moderne, ainsi qu’un aménagement paysager complet. Ensemble, ces initiatives s’inscrivent dans un programme de réaménagement transformateur et pluri-phasé, conçu pour ériger l’aéroport international de Damas en hub aérien moderne, efficace et durable, pleinement conforme aux normes internationales de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) et de l’IATA (Association internationale du transport aérien).

UCC Airports a officialisé la signature des accords de partenariat avec plusieurs sociétés spécialisées de renommée, parmi lesquelles :

HESCO Hammada Engineering Services : chargée de la conception et de la réhabilitation des Terminaux 1 et 2 , ainsi que de la conception du nouveau Terminal 3 et de toutes les installations associées. Forte d’une expérience avérée dans plus de 25 projets d’infrastructures et de développement aéroportuaire à travers la région, HESCO apporte une garantie d’excellence technique et d’alignement avec les normes internationales les plus exigeantes.

: chargée de la , ainsi que de la et de toutes les installations associées. Forte d’une expérience avérée dans à travers la région, HESCO apporte une garantie d’excellence technique et d’alignement avec les normes internationales les plus exigeantes. H’Collective : responsable de l’architecture et du design intérieur du nouvel hôtel cinq étoiles attenant à l’aéroport international de Damas. Son intervention couvre l’ensemble des étapes — de la conception initiale jusqu’aux plans d’exécution — afin d’assurer une configuration optimale des espaces et une expérience client premium. Forte d’un portefeuille de plus de 20 projets hôteliers réalisés en partenariat avec des marques hôtelières internationales prestigieuses , H’Collective se positionne comme un acteur clé de l’hospitalité de luxe.

: responsable de du nouvel hôtel cinq étoiles attenant à l’aéroport international de Damas. Son intervention couvre l’ensemble des étapes — de la conception initiale jusqu’aux plans d’exécution — afin d’assurer une configuration optimale des espaces et une expérience client premium. Forte d’un portefeuille de réalisés en partenariat avec des , H’Collective se positionne comme un acteur clé de l’hospitalité de luxe. Dar Al-Handasah (Shair and Partners) assure le rôle stratégique de Project Management Office (PMO). La société est en charge de la supervision des travaux sur site, de la revue et validation des conceptions, du contrôle des plannings et paiements intermédiaires, tout en veillant au respect des plus hauts standards de qualité, de sécurité et de performance.



Son mandat s’étend également à l’étude et l’amélioration de la route de l’Aéroport de Damas, en couvrant les aspects de maintenance, de connectivité et de fluidité, tout en proposant des solutions de court terme pour l’embellissement ainsi que des options de modernisation globale alignées sur les standards internationaux.



Dar Al-Handasah apporte une vaste expertise de l’aviation mondiale, ayant contribué à plus de 40 projets d’aéroports internationaux au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

DG Jones and Partners : en charge de la gestion contractuelle, du contrôle des coûts et de la métrisation (quantity surveying). Grâce à un portefeuille international regroupant plus de 30 projets dans les aéroports et infrastructures aéronautiques, la société garantit une approche alliant value engineering, transparence et efficience financière, garantissant une gestion rigoureuse et optimisée des ressources.

JV Elegancia Catering et Newrest Gulf : responsables de la conception et de l’exploitation de la cuisine centrale et des installations de catering aérien de l’aéroport. Fortes d’une expérience combinée dans plus de 15 projets internationaux de restauration aéroportuaire et hôtelière, ces deux entités conjuguent expertise et innovation pour offrir une excellence opérationnelle et des services de restauration de classe mondiale, répondant aux attentes des compagnies aériennes et des voyageurs.

Le projet de développement de l’aéroport international de Damas est piloté par Urbacon Airports, en collaboration avec Cengiz İnşaat et Kalyon İnşaat de Turquie, ainsi qu’ Assets Investments des États-Unis, réunissant une expertise internationale afin de créer une plateforme aérienne transformante pour la Syrie. Grâce à ce partenariat stratégique associant des entreprises régionales et internationales, le projet vise à établir des infrastructures aéroportuaires de classe mondiale, renforçant la connectivité, stimulant la croissance économique et repositionnant Damas comme un hub majeur sur la carte mondiale de l’aviation.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source: AETOSWire