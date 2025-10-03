Fanatics Collectibles e Kayou estabelecem uma parceria para levar cards colecionáveis ​​da NBA para a China

XANGAI--(BUSINESS WIRE)--A Fanatics Collectibles, via Topps, e a Kayou anunciaram hoje uma colaboração para o fornecimento de cartões colecionáveis da NBA para a China, por meio do NBA Match Attax 2025. O acordo representa um produto histórico que oferece cards colecionáveis ​​da NBA a preços acessíveis para os fãs do basquete na China, aumentando ainda mais o amor do país pelo esporte. Como parte do acordo, a Kayou, fabricante líder de cards colecionáveis ​​na China, será responsável pela produção e pela distribuição do produto, aproveitando sua ampla rede de distribuição já existente, enquanto a Topps aplicará seu design de classe mundial para encantar os fãs e colecionadores chineses.

O acordo enfatiza o comprometimento da Fanatics Collectibles com o crescimento do mercado chinês, assim como sua estratégia de expansão internacional voltada para a identificação de mercados essenciais com fãs apaixonados por esportes e na oferta de produtos de alta qualidade. No começo deste ano, a Fanatics Collectibles inaugurou escritórios em Xangai e Pequim para fortalecer ainda mais sua presença local. Para a Kayou, isso representa uma grande oportunidade de expandir sua já vasta base de consumidores e colaborar com a Fanatics Collectibles para oferecer à China seu primeiro produto licenciado de cards colecionáveis da NBA.

“Estamos extremamente entusiasmados com a colaboração com a Kayou neste acordo histórico para disponibilizar cards colecionáveis oficialmente licenciados para os fãs de basquete na China”, afirmou Ann Wang, presidente regional da Fanatics Collectibles na APAC. “A China é o lar de uma das maiores e mais apaixonadas comunidades de basquete do mundo, e essa colaboração evidencia o comprometimento da Fanatics Collectibles em atender aos fãs, desenvolvendo produtos e vivências que aproximam ainda mais os fãs chineses dos jogadores e do esporte que eles amam.”

Um representante da Kayou comentou: “Estamos entusiasmados com a parceria com a Fanatics Collectibles para oferecer a melhor experiência de produto aos fãs da NBA na China. Esta colaboração possibilita à Kayou explorar um novo universo de propriedade intelectual esportiva e mergulhar no charme único da cultura esportiva. Por meio de nossos esforços conjuntos, estamos confiantes de que podemos oferecer um produto excepcional no começo da nova temporada da NBA, proporcionando aos fãs da NBA e colecionadores de cards uma nova forma de interagir com seus jogadores e times favoritos”.

O NBA Match Attax é o primeiro produto de mercado de massa lançado pela Fanatics Collectibles e Topps sob a nova licença de basquete. Para celebrar a licença e proporcionar momentos inesquecíveis aos fãs e colecionadores da China, a Fanatics Collectibles vai participar do Asia Sports Card Show (10 a 12 de outubro) e da NBA House (8 a 12 de outubro). Esses eventos celebrarão a alegria de colecionar e deixarão os fãs entusiasmados com o mundo dos colecionáveis ​​e tudo o que a Topps tem a oferecer.

O NBA Match Attax estará disponível online na China, assim como nas lojas físicas da Kayou, lojas de hobby e outros varejistas a partir de 3 de outubro com dois SKUs diferentes — Power Pack e Super Pack — vendidos por 10 RMB e 20 RMB por pacote, respectivamente.

Sobre a Fanatics Collectibles

A Fanatics Collectibles é um novo modelo e visão para o hobby que muda fundamentalmente a experiência de colecionadores, ligas e jogadores atuais e futuros em diversos esportes profissionais e universitários. A empresa garantiu direitos exclusivos de longo prazo para projetar, fabricar e distribuir cards colecionáveis ​​em diversas propriedades esportivas e de entretenimento, incluindo NBA, MLB, MLBPA, Premier League, MLS, UFC, Fórmula 1, além de Disney, Marvel, Pixar e Star Wars, entre outras. Em janeiro de 2022, a Fanatics Collectibles anunciou a aquisição da Topps, estabelecendo a marca de cards colecionáveis ​​licenciada preponderante como a pedra angular do negócio de cards colecionáveis ​​e itens de coleção ​​da Fanatics e operacionalizando seus direitos na MLB e na MLBPA para projetar, fabricar e distribuir cards colecionáveis.

Sobre a Kayou

A Kayou é uma empresa que lidera o mercado de produtos de pan-entretenimento, ocupando o 66º lugar no Global Unicorn Index 2025, classificada em 66º lugar no Global Unicorn Index 2025, publicado pela Hurun Wealth, e reconhecida por um portfólio de mais de 70 IPs licenciados em anime, entretenimento e cultura pop. A Kayou combina escala, velocidade e inovação criativa para oferecer experiências colecionáveis ​​de alto nível que os fãs nunca viram. Reunindo cards colecionáveis ​​e itens colecionáveis ​​em um só lugar, a Kayou introduz uma nova dimensão de emoção, estabelecendo vínculos mais intensos entre os fandoms do mundo todo.

