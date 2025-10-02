Aprovall en Owlin bundelen hun krachten om 32.000 gebruikers realtime inzichten te bieden in risico's van derden

AMSTERDAM & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Dit partnerschap combineert de 20 jaar ervaring van Aprovall op het gebied van risicobeoordeling en -beheer van derden met de wereldwijde oplossing voor negatieve media-monitoring van Owlin voor het evalueren en controleren van externe risico's van derden.

Door de krachten te bundelen, bevat het TPRM-platform van Aprovall nu ook de informatie van Owlin, waardoor de 32.000 gebruikers continu vroegtijdige waarschuwingsindicatoren (risicoscores) kunnen controleren voor miljoenen nieuwsartikelen.

