-

Aprovall en Owlin bundelen hun krachten om 32.000 gebruikers realtime inzichten te bieden in risico's van derden

Aprovall en Owlin hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd waarbij Owlin's AI-gestuurde nieuwsmonitoring wordt geïntegreerd in Aprovall's platform voor risicobeheer van derden (TPRM). De samenwerking geeft organisaties meer inzicht in de prestaties van leveranciers en nieuwe risico's wereldwijd.

original Owlin and Aprovall announce strategic partnership

Owlin and Aprovall announce strategic partnership

AMSTERDAM & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Dit partnerschap combineert de 20 jaar ervaring van Aprovall op het gebied van risicobeoordeling en -beheer van derden met de wereldwijde oplossing voor negatieve media-monitoring van Owlin voor het evalueren en controleren van externe risico's van derden.

Door de krachten te bundelen, bevat het TPRM-platform van Aprovall nu ook de informatie van Owlin, waardoor de 32.000 gebruikers continu vroegtijdige waarschuwingsindicatoren (risicoscores) kunnen controleren voor miljoenen nieuwsartikelen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contact voor de media Owlin: E: judith@owlin.com T: +31 202614196
Contact voor de media Aprovall: E: AprovallFR@hotwireglobal.com T:+33 1 58 06 00 10

Industry:

Owlin

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contact voor de media Owlin: E: judith@owlin.com T: +31 202614196
Contact voor de media Aprovall: E: AprovallFR@hotwireglobal.com T:+33 1 58 06 00 10

More News From Owlin

Samenvatting: Owlin lanceert 'Owlin for Banks', een uitgebreide oplossing voor Third-Party Validation en Due Diligence

NEW YORK & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Na de succesvolle lancering van Owlin's end-to-end Ken-uw-klant-maatoplossing (Know Your Customer, KYC) voor Payment Service Providers (PSP's), kondigt Owlin met trots de release van Owlin for Banks aan, een uitgebreide oplossing voor Third-Party Validation en Due Diligence. Met Owlin for Banks biedt Owlin een oplossing voor alle teams binnen een bank die te maken hebben met verificatie en due diligence bij derden (bijv. leveranciers, Ken-uw-klant). Owlin...

Samenvatting: Owlin voegt consumentenvertrouwen en -beoordelingsgegevens toe aan zijn aanbod in zijn traject om het risicobeheer voor betalingsdienstverleners te transformeren

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Owlin, een wereldleider op het gebied van risico-oplossingen voor handelaren en derden, kondigt met trots zijn volgende grote stap aan in het bevorderen van de fintech-industrie: een nieuwe functie voor consumentenbeoordelingsgegevens, speciaal ontworpen voor risicoteams binnen betalingsdienstverleners (PSP's). Operationele uitmuntendheid wordt belangrijker dan ooit voor PSP's en handmatige beoordelingsprocessen zijn vaak kostbaar, reactief en inefficiënt. Het nieuws...

Samenvatting: Owlin lanceert end-to-end KYC-oplossing voor Payment Service Providers

NEW YORK & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft AI-platform Owlin de lancering aangekondigd van Owlin voor KYC, dat Payment Service Providers (PSP's) een enkele oplossing biedt voor onboarding, monitoring en offboarding van verkopers. Met deze nieuwe oplossing helpt Owlin PSP's met een aantal van hun meest urgente prioriteiten rond het voldoen aan recente wettelijke vereisten en het omgaan met de onzekerheden die voortkomen uit de huidige economische ontwikkelingen. Owlin voor KYC stelt PS...
Back to Newsroom