Aprovall y Owlin se unen para ofrecer información en tiempo real sobre riesgos de terceros a 32 000 usuarios

Aprovall y Owlin han anunciado hoy una alianza estratégica que integra el sistema de monitorización de noticias basado en IA de Owlin en la plataforma de administración de riesgos de terceros (TPRM) de Aprovall. La colaboración ofrece a las organizaciones una mayor visibilidad del rendimiento de los proveedores y de los riesgos emergentes de todo el mundo.

ÁMSTERDAM Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Esta asociación aúna los 20 años de experiencia de Aprovall en la evaluación y administración de riesgos de terceros con la solución internacional de supervisión de medios adversos de Owlin para evaluar y supervisar los riesgos externos de terceros.

Al unirse fuerzas, la plataforma TPRM de Aprovall ahora incorpora la inteligencia de Owlin, lo que permite a sus 32 000 usuarios supervisar continuamente los indicadores de alerta temprana (puntuaciones de riesgo) en millones de artículos de noticias.

Contacto para los medios de comunicación de Owlin: C: judith@owlin.com T: +31 202614196
Contacto para los medios de comunicación de Aprovall: C:AprovallFR@hotwireglobal.com T:+33 1 58 06 00 10

