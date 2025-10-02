Aprovall y Owlin se unen para ofrecer información en tiempo real sobre riesgos de terceros a 32 000 usuarios

ÁMSTERDAM Y PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Esta asociación aúna los 20 años de experiencia de Aprovall en la evaluación y administración de riesgos de terceros con la solución internacional de supervisión de medios adversos de Owlin para evaluar y supervisar los riesgos externos de terceros.

Al unirse fuerzas, la plataforma TPRM de Aprovall ahora incorpora la inteligencia de Owlin, lo que permite a sus 32 000 usuarios supervisar continuamente los indicadores de alerta temprana (puntuaciones de riesgo) en millones de artículos de noticias.

