BT en Infobip breiden partnerschap uit om AI-gestuurde communicatie te leveren

Infobip en BT International gaan samenwerken om wereldwijde berichtendiensten aan te bieden via Voice, RCS en WhatsApp, aangedreven door AI

VODNJAN, Kroatië--(BUSINESS WIRE)--BT en Infobip kondigen aan dat zij hun partnerschap wereldwijd uitbreiden om geavanceerde AI-communicatiediensten te leveren aan multinationale bedrijven over de hele wereld.

Het uitgebreide partnerschap bouwt voort op een succesvolle samenwerking in het Verenigd Koninkrijk, die in 2022 werd aangekondigd, waardoor de wereldwijde spraak- en inkomende contactmogelijkheden van BT met het toonaangevende cloudcommunicatieplatform van Infobip integreren. Samen zullen de twee bedrijven innovatie op het gebied van wereldwijde connectiviteit stimuleren en bedrijven naadloze, veilige en schaalbare klantbetrokkenheid leveren via verschillende kanalen.

Met geavanceerde conversational AI-mogelijkheden worden bedrijven in staat gesteld op grote schaal human-like interacties te bieden en intelligente klantreizen te ontwikkelen met behulp van prompts, waardoor uitgebreide codering overbodig wordt.

