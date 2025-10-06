Met de herontwikkelingswerken in volle gang, ondertekent UCC Holding namens de JV-partners vijf ontwerp- en adviesovereenkomsten met wereldwijde bedrijven voor de ontwikkeling van Damascus International Airport

DAMASCUS, Syrische Arabische Republiek--(BUSINESS WIRE)--UCC Holding heeft namens de JV-partners en via haar dochteronderneming Urbacon Airports vijf advies- en ontwerpovereenkomsten ondertekend als onderdeel van het uitgebreide herontwikkelingsproject van Damascus International Airport.

De opdracht omvat de herontwikkeling van de luchthaven en alle bijbehorende faciliteiten. Het is een gefaseerde herontwikkeling die is ontworpen om jaarlijks 31 miljoen passagiers te bereiken. Dit omvat de renovatie van bestaande terminals en gebouwen, evenals het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuw vijfsterrenhotel naast de luchthaven, met 200 premium kamers, meerdere eet- en recreatiefaciliteiten en directe toegang tot de terminal. Het hotel zal worden beheerd en geëxploiteerd door een internationaal erkend horecamerk, waardoor service en gastervaring van wereldklasse verzekerd zijn.

Bovendien zijn er nu werkzaamheden aan de gang in belangrijke infrastructuurpakketten, waaronder de verfraaiing en verbetering van de Airport Road. Deze belangrijke verbindingsroute tussen de Libanees-Syrische grens en de internationale luchthaven van Damascus krijgt betere op- en afritten, verbeterde veiligheid en connectiviteit, verbeterde verlichting en volledige inrichting van de groenvoorziening. Samen maken deze initiatieven deel uit van een transformatief, meerfasig herontwikkelingsprogramma dat gericht is op het creëren van een moderne, efficiënte en duurzame luchtvaarthub die voldoet aan de internationale normen van ICAO en IATA.

UCC Airport heeft overeenkomsten ondertekend met de volgende bedrijven:

HESCO Hammada Engineering Services: Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de renovatie van Terminals 1 en 2, evenals het ontwerp van de nieuwe Terminal 3 en alle bijbehorende faciliteiten. HESCO heeft uitgebreide ervaring in meer dan 25 grote infrastructuur- en luchthavenontwikkelingsprojecten in de regio, waardoor technische uitmuntendheid en internationale ontwerpconformiteit worden gegarandeerd.

H'Collective: Zij zijn verantwoordelijk voor het architectonische en interieurontwerp van het nieuwe Damascus Airport Hotel. De opdracht omvat alle fasen, van concept tot bouwontwerp, en zorgt voor een geoptimaliseerde indeling en een eersteklas gastervaring. H'Collective heeft ruim 20 hotels ontworpen in samenwerking met toonaangevende internationale horecamerken over de hele wereld.

Dar Al-Handasah (Shair and Partners): Zij zijn als het Project Management Office (PMO), verantwoordelijk voor het bouwtoezicht, beoordeling en goedkeuring van ontwerpen, de begeleiding van de ontwerpontwikkeling en de controle van planningen en tussentijdse betalingen, met waarborging van kwaliteit, veiligheid en tijdige oplevering



De opdracht omvat ook het onderzoek naar en de verbetering van de Damascus Airport Road, inclusief onderhouds- en verbindingsanalyses, en het voorstellen van zowel kortetermijnverfraaiing als uitgebreide upgrade-opties in overeenstemming met internationale normen.



Dar Al-Handasah brengt uitgebreide wereldwijde luchtvaartkennis met zich mee en heeft bijgedragen aan meer dan 40 internationale luchthavenprojecten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

DG Jones and Partners: Zij zijn verantwoordelijk voor contractbeheer, kostenbeheersing en kwantiteitsmeting, gebruikmakend van een wereldwijde portfolio van meer dan 30 luchthaven- en luchtvaartinfrastructuurprojecten, gericht op waardeoptimalisatie, transparantie en efficiënt budgetbeheer.

JV Elegancia Catering en Newrest Gulf: Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de exploitatie van de centrale luchthavenkeuken en de voorzieningen voor inflight catering. Beide partijen brengen samen ervaring mee uit meer dan 15 internationale catering- en horecaprojecten op luchthavens en leveren operationele uitmuntendheid en servicekwaliteit van wereldklasse.

Het Damascus International Airport Development Project wordt geleid door Urbacon Airports, in samenwerking met Cengiz İnşaat en Kalyon İnşaat uit Turkije, en Assets Investments uit de Verenigde Staten. Zij brengen wereldwijde expertise samen om een transformerende luchthavenhub voor Syrië te leveren. Dankzij deze strategische samenwerking tussen internationale en regionale bedrijven zet het project in op luchthaveninfrastructuur van wereldklasse, die de connectiviteit verbetert, economische groei stimuleert en Damascus opnieuw op de kaart zet als belangrijk knooppunt in de wereldwijde luchtvaart.

Bron: AETOSWire