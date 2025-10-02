PUMA pubblica un nuovo podcast che racconta il passato, il presente e il futuro delle maglie da calcio

HERZOGENAURACH, Germania--(BUSINESS WIRE)--PUMA lancia Who Gives a Shirt, una nuova serie di podcast in cinque parti, ospitata dall'ex calciatore professionista Jack Fowler e dal creatore di contenuti Kimberley Cumberbatch. La serie esplora in profondità il forte impatto culturale, storico e ambientale delle maglie da calcio, esplorando i modi in cui queste maglie iconiche definiscono l'identità, la passione e la comunità, dentro e fuori il campo di calcio.

Ogni episodio presenta ospiti esperti che vanno da stilisti a tifosi appassionati, a storici dello sport, scoprendo le storie, i ricordi e il significato associati alle maglie da calcio, oltre alle novità nei modelli, nei materiali e nella sostenibilità che riflettono l'impegno di PUMA nel concetto di FOREVER.BETTER.

