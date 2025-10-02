PUMA lance un nouveau podcast consacré au passé, au présent et à l’avenir des maillots de football

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--PUMA lance Who Gives a Shirt, une nouvelle série de podcasts en cinq parties animée par l’ancien footballeur professionnel Jack Fowler et la créatrice de contenu Kimberley Cumberbatch. Cette série explore l’impact culturel, historique et environnemental considérable des maillots de football, en examinant comment ces maillots emblématiques façonnent l’identité, la passion et la communauté, tant sur le terrain qu’en dehors.

Chaque épisode accueille des invités experts, allant de designers et de supporters passionnés à des historiens du sport, qui dévoilent les histoires, les souvenirs et la signification tissés dans les maillots de football, ainsi que les innovations en matière de design, de matériaux et de durabilité qui reflètent l’engagement de PUMA envers FOREVER.BETTER.

« Je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de coanimer ce podcast et de me plonger dans les histoires incroyables qui se cachent derrière les maillots de football. C’est fou de voir à quel point quelque chose d’aussi simple qu’un maillot peut avoir autant d’importance pour les gens, en faisant partie intégrante de leur identité et de leurs souvenirs les plus chers », déclare Jack Fowler.

Kerstin Neuber, directrice principale de la communication d’entreprise chez PUMA, déclare : « Les maillots de football sont des symboles puissants pour les fans, mais leur impact environnemental n’est pas largement exploré. Avec Who Gives a Shirt, nous célébrons leur importance culturelle et historique tout en mettant en avant les designs qui façonnent l’avenir des vêtements de sport. Il s’agit d’honorer la tradition tout en faisant progresser le jeu et l’industrie de manière responsable. »

Who Gives a Shirt s’appuie sur le podcast Green Flags de PUMA et continue d’explorer le rôle de la durabilité dans le sport et la mode. Si la série célèbre l’importance culturelle des maillots de football, elle s’intéresse également à leur impact environnemental.

Grâce à sa plateforme FOREVER.BETTER., PUMA contribue au dialogue au sein de l’industrie autour de méthodes de production plus responsables, en mettant en avant des innovations telles que son initiative de recyclage textile RE:FIBRE, qui permet de réduire les déchets textiles en donnant une seconde vie aux vieux vêtements et aux chutes d’usine dans de nouveaux produits.

Les prochains épisodes incluent :

Épisode 1, Kicking Off - Aux côtés de nos animateurs, le journaliste et producteur de films Xaymaca Awoyungbo explore les origines des maillots de football et la manière dont les tenues ont été adoptées par les clubs de football à travers le monde

- Aux côtés de nos animateurs, le journaliste et producteur de films Xaymaca Awoyungbo explore les origines des maillots de football et la manière dont les tenues ont été adoptées par les clubs de football à travers le monde Épisode 2, The Synthetics Switch - Le rédacteur en chef et chercheur James Harkin prend les devants pour expliquer le passage aux tissus synthétiques et les innovations introduites pour améliorer les performances des joueurs

- Le rédacteur en chef et chercheur James Harkin prend les devants pour expliquer le passage aux tissus synthétiques et les innovations introduites pour améliorer les performances des joueurs Épisode 3, Dress Like Your Heroes - Dans cet épisode, nos animateurs sont rejoints par Angela Worrall, grande fan de Manchester City, pour discuter de l’essor de l’industrie des répliques de maillots et de ce que cela signifie pour les fans

- Dans cet épisode, nos animateurs sont rejoints par Angela Worrall, grande fan de Manchester City, pour discuter de l’essor de l’industrie des répliques de maillots et de ce que cela signifie pour les fans Épisode 4, From Goals to Garms - La créatrice de mode Hattie Crowther se joint aux animateurs pour explorer comment le style sportif a influencé l’industrie de la mode et comblé le fossé entre le football et le style

- La créatrice de mode Hattie Crowther se joint aux animateurs pour explorer comment le style sportif a influencé l’industrie de la mode et comblé le fossé entre le football et le style Épisode 5, Jerseys for the Future - La série se termine par un regard sur l’avenir des maillots de football, avec les réflexions d’Andrew Burgess, l’une des voix de PUMA Voices of a RE:GENERATION et spécialiste du recyclage textile, qui explique le processus de fabrication du matériau RE:FIBRE de PUMA

Regardez la bande-annonce ici .

Who Gives A Shirt est un podcast FOREVER.BETTER. présenté par PUMA. Produit par Mags Creative et MSL.

Abonnez-vous, écoutez et regardez Who Gives A Shirt by PUMA sur Apple, Spotify, PUMA YouTube et toutes les principales plateformes de podcast.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://foreverbetter.com/en .

PUMA Expand

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d’intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.