ファナティクス・コレクティブルズとKayouが提携、中国でNBAトレーディングカードを展開

上海--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ファナティクス・コレクティブルズはTopps経由でKayouと提携し、「NBA Match Attax 2025」を通じて中国にNBAトレーディングカードを提供すると発表しました。本契約は、中国のバスケットボールファンが身近に楽しめるNBAトレーディングカードという画期的な商品をもたらし、同国のスポーツへの情熱をさらに高めるものです。この契約の一環として、中国の大手トレーディングカードメーカーであるKayouが、既存の幅広い流通網を活用して製造と流通を担い、Toppsは世界水準のデザインを活かして中国のファンやコレクターを魅了します。

本契約は、ファナティクス・コレクティブルズが中国市場の拡大に注力していること、また情熱的なスポーツファンが存在する主要市場を特定し、最高水準の製品を提供するという国際的な成長戦略を示しています。ファナティクス・コレクティブルズは今年、現地でのプレゼンスをさらに強化するため、上海と北京の両都市にオフィスを設立しました。Kayouにとっても、すでに巨大な消費者基盤をさらに拡大し、ファナティクス・コレクティブルズと協業して中国初の公式ライセンスNBAトレーディングカード製品を提供する絶好の機会となります。

「Kayouと提携し、中国のバスケットボールファンに公式ライセンスを取得したトレーディングカードを届けるという歴史的な契約を結べたことを大変嬉しく思います」と、ファナティクス・コレクティブルズのアジア太平洋地域プレジデント、アン・ワンは述べました。「中国は世界最大級かつ最も熱狂的なバスケットボールコミュニティを有する国の一つであり、この提携はファナティクス・コレクティブルズが、中国のファンが愛する選手やスポーツに一層近づける製品と体験を創出することで、ファン文化に貢献するという姿勢を示すものです。」

Kayouの担当者は次のように述べました。「ファナティクス・コレクティブルズと提携し、中国のNBAファンに最高の製品体験をお届けできることを大変光栄に思います。このコラボレーションにより、KayouはスポーツIPの新たな領域に参入し、スポーツ文化の独自の魅力に触れることができます。私たちの共同の取り組みを通じて、新シーズン開幕にふさわしい素晴らしい製品を提供し、NBAファンやトレーディングカードのコレクターに、好きな選手やチームとつながる新たな方法をお届けできると信じています。」

「NBA Match Attax」は、ファナティクス・コレクティブルズとToppsが新たに取得したバスケットボールライセンスの下で発売する初の一般向け製品です。このライセンスを記念し、中国のファンやコレクターに忘れられない体験を提供するため、ファナティクス・コレクティブルズは「アジア・スポーツカードショー」（10月10日～12日）および「NBAハウス」（10月8日～12日）に出展します。これらのイベントでは、収集の楽しさを祝い、ファンにコレクティブルズの世界やToppsの魅力を広める機会となります。

「NBA Match Attax」は、中国においてオンラインのほか、Kayouの旗艦店、ホビーショップ、その他の小売店で10月3日から販売開始となります。商品は2種類のSKU（パワーパックとスーパーパック）があり、それぞれ1パック10RMBと20RMBで販売されます。

ファナティクス・コレクティブルズについて

ファナティクス・コレクティブルズは、プロスポーツや大学スポーツにおける現在および将来のコレクター、リーグ、選手にとって、コレクティブルズの体験を根本的に変える新たなモデルとビジョンを掲げています。同社は、NBA、MLB、MLBPA、プレミアリーグ、MLS、UFC、フォーミュラ1に加え、ディズニー、マーベル、ピクサー、スター・ウォーズなどのスポーツやエンターテインメントIPに関して、トレーディングカードのデザイン、製造、流通を行う長期独占的な権利を取得しています。2022年1月にはToppsを買収し、ライセンス取得済みのトレーディングカードブランドをファナティクスのトレーディングカードおよびコレクティブル事業の中核として確立しました。これにより、MLBおよびMLBPAの権利を活用したトレーディングカードのデザイン、製造、流通事業を加速させています。

Kayouについて

Kayouは、総合エンターテインメント製品企業であり、Hurun Wealthが発表した「Hurun Global Unicorn Index 2025」で世界66位にランクインしています。アニメ、エンターテインメント、ポップカルチャー分野において70以上のライセンスIPを保有し、信頼を得ています。Kayouは、規模、スピード、クリエイティブなイノベーションを組み合わせ、ファンがこれまでに体験したことのない次世代のコレクティブル体験を提供しています。トレーディングカードとコレクティブルを一つの場に集めることで、Kayouは全く新しい次元の興奮を生み出し、世界中のファンダムにより深いつながりをもたらしています。

