PUMA presenta un nuevo pódcast en el que analiza el pasado, el presente y el futuro de las camisetas de fútbol

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--PUMA lanza Who Gives a Shirt, una nueva serie de pódcast de cinco episodios presentada por el exfutbolista profesional Jack Fowler y la creadora de contenido Kimberley Cumberbatch. La serie se adentra en el poderoso impacto cultural, histórico y medioambiental de las camisetas de fútbol, explorando la manera en que estas icónicas camisetas dan forma a la identidad, la pasión y la comunidad, tanto dentro como fuera de las canchas.

Cada episodio cuenta con invitados expertos, desde diseñadores y seguidores incondicionales hasta historiadores del deporte, que comentan las historias, los recuerdos y el significado que se esconden tras las camisetas de fútbol, así como las innovaciones en diseño, materiales y sostenibilidad que reflejan el compromiso de PUMA con FOREVER.BETTER.

“Estoy realmente emocionado por colaborar en este pódcast y sumergirme en las increíbles historias que se esconden detrás de las camisetas de fútbol. Es increíble ver cómo algo tan simple como una camiseta puede significar tanto para la gente y formar parte de su identidad y de sus recuerdos más importantes”, señaló Jack Fowler.

Kerstin Neuber, directora sénior de Comunicaciones Corporativas de PUMA, declaró: “Las camisetas de fútbol son símbolos poderosos de afición, pero su impacto medioambiental no se ha estudiado en profundidad. Con Who Gives a Shirt, celebramos su importancia cultural e histórica y, al mismo tiempo, destacamos los diseños que dan forma al futuro de la ropa deportiva. Se trata de honrar la tradición e impulsar el deporte y la industria de una manera responsable”.

Who Gives a Shirt se basa en el pódcast Green Flags de PUMA y sigue explorando el papel de la sostenibilidad en el deporte y la moda. Si bien la serie celebra la importancia cultural de las camisetas de fútbol, también tiene en cuenta su impacto medioambiental.

A través de su plataforma FOREVER.BETTER., PUMA contribuye al diálogo del sector en torno a métodos de producción más responsables, destacando innovaciones como su iniciativa de reciclaje de textiles RE:FIBRE, que contribuye a la reducción de los residuos textiles al dar una segunda vida a las prendas viejas y los recortes de fábrica en nuevos productos.

Próximas entregas:

Episodio 1, El puntapié inicial : junto con nuestros presentadores, el periodista y productor cinematográfico Xaymaca Awoyungbo explora los orígenes de las camisetas de fútbol y cómo los equipos de fútbol de todo el mundo adoptaron los uniformes.

: junto con nuestros presentadores, el periodista y productor cinematográfico Xaymaca Awoyungbo explora los orígenes de las camisetas de fútbol y cómo los equipos de fútbol de todo el mundo adoptaron los uniformes. Episodio 2, El cambio a los sintéticos : el guionista e investigador principal James Harkin toma la iniciativa para explicar el cambio a los tejidos sintéticos y las innovaciones introducidas para mejorar el rendimiento de los jugadores.

: el guionista e investigador principal James Harkin toma la iniciativa para explicar el cambio a los tejidos sintéticos y las innovaciones introducidas para mejorar el rendimiento de los jugadores. Episodio 3, Vestirse como los héroes : en este episodio, nuestros presentadores reciben a Angela Worrall, gran aficionada del Manchester City, para hablar del auge de la industria de las camisetas réplica y lo que esto ha significado para los aficionados.

: en este episodio, nuestros presentadores reciben a Angela Worrall, gran aficionada del Manchester City, para hablar del auge de la industria de las camisetas réplica y lo que esto ha significado para los aficionados. Episodio 4, De los goles a la ropa : la diseñadora de moda Hattie Crowther se suma a los presentadores para explorar cómo el estilo deportivo ha influido en la industria de la moda y ha tendido un puente entre el fútbol y la moda.

: la diseñadora de moda Hattie Crowther se suma a los presentadores para explorar cómo el estilo deportivo ha influido en la industria de la moda y ha tendido un puente entre el fútbol y la moda. Episodio 5, Camisetas para el futuro: la serie concluye con una mirada al futuro de las camisetas de fútbol, con las opiniones de Andrew Burgess, uno de los miembros de Voices of a RE:GENERATION de PUMA y reciclador textil, que explica el proceso de fabricación del material RE:FIBRE de PUMA.

Vea el tráiler aquí.

Who Gives A Shirt es un pódcast de FOREVER.BETTER., presentado por PUMA. Producido por Mags Creative y MSL.

Suscríbase, escuche y mire Who Gives A Shirt de PUMA en Apple, Spotify, PUMA YouTube y todas las principales plataformas de pódcast.

Para más información, visite: https://foreverbetter.com/en .

PUMA Expand

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA lleva 75 años impulsando de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach, Alemania.

