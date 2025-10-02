payabl. voegt zich bij EPI als gelicentieerd lid om Wero-betalingen in Europa mogelijk te maken

FRANKFURT--(BUSINESS WIRE)--Toonaangevende aanbieder van financiële technologie payabl. heeft vandaag aangekondigd dat het een van de eerste gelicentieerde leden is geworden van het European Payments Initiative (EPI) en een directe deelnemer aan Wero, EPI's onlangs gelanceerde pan-Europese, snelle en veilige digitale portemonnee, die al door meer dan 43,5 miljoen Europeanen wordt gebruikt.

Door te integreren als een directe acquirer stelt payabl. handelaren, evenals andere betalingsdienstaanbieders (PSP's), in heel Europa in staat om directe, veilige rekening-tot-rekening (A2A) betalingen aan te bieden – waardoor de kosten bij het afrekenen worden verlaagd en klanten de snelheid en het gemak krijgen die ze eisen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.