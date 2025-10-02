-

payabl. se une a EPI como miembro con licencia para habilitar los pagos Wero en Europa

FRÁNCFORT--(BUSINESS WIRE)--El proveedor líder de tecnología financiera payabl. ha anunciado hoy que se ha convertido en uno de los primeros miembros con licencia de la European Payments Initiative (EPI) y participante directo de Wero, la nueva cartera digital paneuropea, rápida y segura de la EPI, que ya usan más de 43,5 millones de europeos.

Al integrarse como comprador directo, payabl. permite a los comerciantes, así como a otros proveedores de servicios de pago (PSP) de toda Europa, ofrecer pagos instantáneos y seguros de cuenta a cuenta (A2A), lo que reduce los costes en el momento del pago y ofrece a los clientes la rapidez y la comodidad que requieren.

