Fanatics Collectibles et Kayou unissent leurs forces pour apporter les cartes à collectionner NBA en Chine

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Fanatics Collectibles, via Topps, et Kayou annoncent aujourd'hui un partenariat pour proposer des cartes à collectionner NBA en Chine via NBA Match Attax 2025. L’accord représente une offre phare de cartes à collectionner NBA accessibles aux amateurs de basketball en Chine et renforçant encore la passion du pays pour ce sport. Dans le cadre de l'accord, Kayou, l'un des principaux fabricants de cartes à collectionner en Chine, s'occupera de la fabrication et de la distribution du produit, tirant parti de son vaste réseau de distribution, tandis que Topps utilisera son design de classe mondiale pour ravir les fans et les collectionneurs chinois.

L’accord souligne l’engagement de Fanatics Collectibles à développer le marché chinois, ainsi que sa stratégie de croissance internationale consistant à identifier les marchés clés pour les passionnés de sport et à leur fournir les meilleurs produits de leur catégorie. Plus tôt cette année, Fanatics Collectibles a ouvert des bureaux à Shanghai et Pékin pour renforcer sa présence locale. Pour Kayou, cela représente une opportunité monumentale d'élargir sa clientèle déjà considérable et de travailler avec Fanatics Collectibles pour fournir à la Chine son premier produit de cartes à collectionner NBA sous licence.

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Kayou dans le cadre de cet accord historique visant à apporter des cartes à collectionner sous licence officielle aux fans de basketball en Chine », déclare Ann Wang, présidente régionale de Fanatics Collectibles, APAC. « La Chine abrite l’une des communautés de basketball les plus grandes et les plus passionnées au monde, et ce partenariat reflète l’engagement de Fanatics Collectibles à servir les fans en créant des produits et des expériences qui rapprochent encore plus les fans chinois des joueurs et du sport qu’ils aiment. »

Un representant de Kayou ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Fanatics Collectibles pour offrir la meilleure expérience produit aux fans de la NBA en Chine. Cette collaboration permet à Kayou d'entrer dans un nouveau domaine de la propriété intellectuelle sportive et de s'immerger dans le charme unique de la culture sportive. Grâce à nos efforts conjoints, nous pensons pouvoir fournir un produit incroyable au début de la nouvelle saison NBA, en offrant aux fans de la NBA et aux collectionneurs de cartes un nouveau moyen d’interagir avec leurs joueurs et leurs équipes préférés ».

NBA Match Attax est le premier produit grand public commercialisé par Fanatics Collectibles et Topps sous la nouvelle licence de basketball. Pour célébrer la licence et offrir des expériences inoubliables aux fans et aux collectionneurs en Chine, Fanatics Collectibles sera présent au Asia Sports Card Show (du 10 au 12 octobre) et à la NBA House (du 8 au 12 octobre). Ces événements célébreront la joie de collectionner et susciteront l'enthousiasme des fans pour le monde des objets de collection et tout ce que Topps a à offrir.

NBA Match Attax sera disponible en ligne en Chine, ainsi que dans les boutiques Kayou, les magasins de loisirs et d’autres détaillants à partir du 3 octobre avec deux UGS différentes – Power Pack et Super Pack – se vendant respectivement 10 RMB et 20 RMB par pack.

À propos de Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles est un nouveau modèle et une nouvelle vision des hobbies, qui change fondamentalement l'expérience des collectionneurs, ligues et joueurs d'aujourd'hui et de demain dans de nombreux sports professionnels et universitaires. L'entreprise a obtenu des droits exclusifs à long terme pour concevoir, fabriquer et distribuer des cartes à collectionner pour plusieurs propriétés sportives et de divertissement, y compris la NBA, la MLB, la MLBPA, la Premier League, la MLS, l'UFC, la Formule 1, ainsi que Disney, Marvel, Pixar et Star Wars, entre autres. En janvier 2022, Fanatics Collectibles a annoncé l’acquisition de Topps, faisant de la marque prééminente de cartes à collectionner sous licence la pierre angulaire des activités de Fanatics en matière de cartes et objets à collectionner, et a renforcé ses droits MLB et MLBPA en termes de conception, de fabrication et de distribution de cartes à collectionner.

À propos de Kayou

Kayou est l'une des principales sociétés de produits de divertissement, classée 66e au Global Unicorn Index 2025 publié par Hurun Wealth, et disposant d'un portefeuille de plus de 70 IP sous licence dans les domaines de l'anime, du divertissement et de la culture pop. Kayou allie échelle, vitesse et innovation créative pour offrir des expériences inédites aux collectionneurs et aux passionnés. En rassemblant cartes et objets à collectionner sous un même toit, Kayou introduit une toute nouvelle dimension de passion et crée des liens plus profonds pour les fandoms du monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.