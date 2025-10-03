GoldenPeaks Capital i Huawei rozszerzają swoją współpracę w zakresie energii odnawialnej o projekty magazynów energii w Europie

SHENZHEN, Chiny--(BUSINESS WIRE)--GoldenPeaks Capital (GPC), jeden z największych niezależnych producentów energii w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz Huawei Polska Sp. z o.o. podpisali memorandum dotyczące współpracy w zakresie bateryjnych systemów magazynowania energii. Strony będą prowadzić pogłębioną współpracę, koncentrując się na projektach o łącznej pojemności 500 MWh.

W ceremonii podpisania uczestniczyli: Adriano Agosti, założyciel i prezes GPC, oraz Jianjun Zhou, wiceprezes Huawei i prezes ds. globalnego marketingu, sprzedaży i usług w Huawei Digital Power. Sam dokument został podpisany przez Fubina Lu, dyrektora ds. zakupów GPC, oraz Nathana Zhao, dyrektora Huawei Poland Digital Power. To wydarzenie stanowi nowy kamień milowy w strategicznej synergii obu stron, wspierających proces transformacji energetycznej w Europie.

Współpraca ta została zacieśniona w istotnym momencie globalnego przejścia od klasycznych struktur energetycznych do odnawialnych źródeł energii. Aby sprostać wyzwaniom stabilności sieci wynikającym z coraz większego udziału OZE i ich integracji z systemem elektroenergetycznym, obie strony połączą swoje kluczowe kompetencje, aby stworzyć nowoczesne projekty stanowiące punkt odniesienia dla całej branży. Huawei dostarczy swoje sprawdzone, wszechstronne rozwiązania z zakresu magazynowania energii typu Grid Forming, wraz z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Z kolei GPC wykorzysta swoje doświadczenie i strategię rozwoju na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, wspierając wdrażanie technologii, komercyjną eksploatację oraz dalszą transformację energetyczną regionu.

„Podpisanie tego memorandum to ważny krok w strategicznej współpracy pomiędzy Huawei a GPC” – powiedział pan Zhou. – „Huawei Digital Power wesprze strategię GPC w zakresie magazynowania energii w Europie, dostarczając wszechstronne możliwości Grid Forming oraz kompleksowe, wysokiej jakości standardy obejmujące badania i rozwój, produkcję oraz usługi, aby wspólnie odpowiedzieć na cele neutralności klimatycznej UE.”

Dla GPC współpraca ta stanowi kluczowe wsparcie techniczne w realizacji strategii wzmacniania obecności m.in. w Polsce i na Węgrzech. Jako główny inwestor w sektorze energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej, GPC zbudowało solidne podstawy fotowoltaiczne w Polsce i na Węgrzech: w 2024 r. zrealizowało swój „Cel aktywów 1 GW na 2024 r.” poprzez przejęcie dodatkowych projektów solarnych o mocy 283 MW w budowie; w czerwcu 2025 r. do portfela dodało kolejne 54 MW / 216 MWh magazynów energii, zwiększając całkowity portfel projektów gotowych do budowy do 392 MW / 1,6 GWh. Wszystkie te projekty uzyskały 17-letnie gwarancje przychodów w ramach aukcji rynku mocy w Polsce.

Adriano Agosti, założyciel i prezes GoldenPeaks Capital, powiedział: „Innowacyjność technologiczna Huawei i regionalna obecność biznesowa GPC doskonale się uzupełniają. Razem wyznaczamy nowe standardy branżowe w zakresie zaawansowanych bateryjnych systemów magazynowania energii. Kierując się silnym zaangażowaniem w innowacje i zrównoważony rozwój, GoldenPeaks Capital wykorzystało swoje bogate doświadczenie, aby stać się liderem w tej dziedzinie.”

Uznając kluczowe znaczenie magazynowania energii, GoldenPeaks Capital zainwestowało znaczące środki w nowoczesne rozwiązania, które zwiększają niezawodność i efektywność projektów fotowoltaicznych. Systemy te wyróżniają się optymalizacją redukcji szczytowej produkcji mocy, zarządzaniem taryfami czasowymi oraz ograniczaniem opłat – zapewniając maksymalną wartość i oszczędności kosztów dla klientów.

Sprawdzone partnerstwo

Partnerstwo pomiędzy Huawei a GPC od siedmiu lat przynosi znakomite rezultaty. Wykorzystując silne lokalne kompetencje techniczne Huawei, kompleksowe możliwości serwisowe oraz globalny łańcuch dostaw, GPC zapewniło stabilne funkcjonowanie swoich projektów fotowoltaicznycb o łącznej mocy 1,7 GW w Polsce i na Węgrzech.

Opierając się na tych fundamentach, obie strony zobowiązały się teraz do realizacji projektów magazynów energii o pojemności 500 MWh. Ten kamień milowy odzwierciedla nie tylko dalsze inwestycje GPC w najnowszy dział biznesowy magazynów energii, ale także zaufanie do zdolności Huawei w zakresie dostarczania wysokiej jakości, niezawodnych technologii, które zmienią krajobraz energetyczny Europy. Ponadto partnerstwo to stanowi ramy dla przyszłych przedsięwzięć, torując drogę do planów GPC dotyczących wdrożenia wielu projektów magazynów energii na skalę użyteczności publicznej na swoich kluczowych rynkach.

O GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital to firma specjalizująca się w budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, będąca jednym z największych właścicieli systemów PV w Polsce i na Węgrzech, z ponad 15-letnim doświadczeniem w strukturyzacji projektów energetycznych na całym świecie. Ponadto GPC jest pionierem we wdrażaniu nowych technologii w Europie Wschodniej, prowadząc różne projekty pilotażowe magazynów energii + instalacji fotowoltaicznych w Polsce i na Węgrzech. GoldenPeaks Capital zamierza dalej zwiększać tempo rozwoju sektora energii odnawialnej w Europie Wschodniej poprzez pełną integrację wszystkich obszarów działalności GPC, takich jak: rozwój projektów i inżynieria, finansowanie i strukturyzacja, zarządzanie łańcuchem dostaw, budowa i uruchomienia, zarządzanie aktywami oraz sprzedaż i obrót energią. Zapewnia to bezcenną spójność metodologii, etyki i celów. GoldenPeaks Capital został wyróżniony za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, otrzymując najwyższą ocenę SQS1 od Moody’s dla swojego programu zielonych obligacji.

www.goldenpeakscapital.com

Zastrzeżenia prawne – GoldenPeaks Capital

Niniejszy komunikat został przygotowany przez GoldenPeaks Capital, a wyrażone opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie. Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Odniesienia do wyników historycznych nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. W zakresie, w jakim niniejszy dokument zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, opierają się one na bieżących oczekiwaniach i prognozach spółki dotyczących jej działalności, operacji oraz innych powiązanych czynników. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od przedstawionych w związku z szeregiem czynników. Informacje i analizy zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak GoldenPeaks Capital nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z ich wykorzystania.