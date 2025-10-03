大马士革国际机场重建工程稳步推进，UCC Holding代表合资伙伴与多家全球知名企业签署五项设计与咨询协议

阿拉伯叙利亚共和国大马士革--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- UCC Holding代表合资伙伴，并通过旗下子公司Urbacon Airports，正式签署五项设计与咨询协议，标志着大马士革国际机场综合重建项目进入实质性推进阶段。

本次协议的范围涵盖机场及所有配套设施的重建工程，规划将分阶段实施，目标是将该机场的年旅客吞吐量提升至3,100万人次。项目内容包括对现有航站楼及建筑群的翻新升级，同时设计并建设一座毗邻机场的五星级酒店。该酒店将设有200间豪华客房，配备多元化的餐饮及休闲设施，并设有直通航站楼的便捷通道。酒店将由国际知名的酒店管理集团负责管理与运营，确保为旅客提供世界一流的服务与卓越的入住体验。

与此同时，多个重点基础设施工程已全面启动，其中包括大马士革机场道路的美化与升级改造。这一路段是连接黎巴嫩与叙利亚边境至大马士革国际机场的重要交通走廊，工程内容涵盖出入口的优化、安全与通达性的提升、照明系统的改进，以及整体景观的完善。上述举措均属多阶段综合重建计划的重要组成部分，旨在打造一个现代化、高效且可持续发展的航空枢纽，并全面符合ICAO及IATA的国际标准。

UCC Airport已与以下多家公司达成合作协议，其中：

HESCO Hammada Engineering Services：负责1号和2号航站楼的设计与翻新，以及新建3号航站楼及其所有配套设施的设计工作。凭借在本地区超过25个大型基础设施及机场开发项目中的丰富经验，HESCO将为大马士革国际机场重建项目提供卓越的技术能力，并确保设计符合国际标准。

H’Collective：负责大马士革国际机场新建酒店的建筑及室内设计，涵盖从概念构思到施工设计的所有流程，确保实现最优的空间布局并营造卓越的宾客体验。H’Collective曾与多家全球领先的国际酒店品牌合作，成功完成超过20家高端酒店设计项目。

Dar Al-Handasah（Shair and Partners）：作为项目管理办公室（PMO），全面负责施工现场监督、设计评审与批准、设计开发进度管理，以及项目进度和阶段性付款的审核，确保项目在质量和安全方面均达到最高标准并如期交付。



该任务范围还包括对大马士革机场道路的研究与优化，其中涉及道路维护及通达性评估，并提出短期美化方案以及符合国际标准的整体升级方案。



Dar Al-Handasah拥有丰富的全球航空业经验，迄今已在中东、非洲及亚洲的40余个国际机场项目中贡献专业力量。

DG Jones and Partners：负责合同管理、成本控制及工程量审核。凭借在全球范围内30余个机场及航空基础设施项目的丰富经验，该公司将提供价值工程、透明管理及高效的财务保障。

JV Elegancia Catering and Newrest Gulf：负责机场中央厨房及机上餐饮设施的设计与运营。两家公司在全球逾15个国际机场餐饮及酒店服务项目中积累了深厚经验，将确保项目在运营管理上达到卓越水准，并为旅客提供世界级的服务体验。

大马士革国际机场开发项目由Urbacon Airports主导，并联合土耳其的Cengiz İnşaat和Kalyon İnşaat，以及来自美国的Assets Investments共同推进，汇聚全球领先专业力量，为叙利亚打造具有变革意义的航空门户。通过这一国际与区域企业的战略合作，该项目将建设世界级机场基础设施，进一步提升互联互通水平，带动经济发展，并重塑大马士革在全球航空版图中的关键枢纽地位。

