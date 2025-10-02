-

BT e Infobip estendono la partnership per offrire comunicazioni alimentate dall'IA

Infobip e BT International collaborano per offrire capacità di messaggistica globali vocali, RCS e WhatsApp alimentate dall'IA

VODNJAN, Croazia--(BUSINESS WIRE)--BT e Infobip hanno annunciato l'espansione globale della loro partnership volta a offrire servizi di comunicazione avanzati alimentati dall'IA alle aziende multinazionali a livello globale.

La partnership estesa si sviluppa a partire da una collaborazione di successo nel Regno Unito, annunciata nel 2022, e integra le capacità Global Voice e Inbound Contact di BT con la piattaforma di comunicazioni cloud leader del mercato di Infobip. Assieme, le due aziende saranno alla guida dell'innovazione nell'ambito della connettività globale, offrendo alle aziende un coinvolgimento dei clienti fluido, sicuro e scalabile nei diversi canali.

Il tutto godrà del supporto di capacità avanzate di IA conversazionale che consente alle aziende di offrire interazioni in stile umano su larga scala e di sviluppare un customer journey intelligente tramite prompt, eliminando la necessità di utilizzare molto codice.

