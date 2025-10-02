Aprovall e Owlin collaborano per fornire a 32.000 utenti informazioni in tempo reale sul rischio di terzi
Aprovall e Owlin oggi hanno annunciato una partnership strategica che integra il monitoraggio AI delle notizie di Owlin con la piattaforma di gestione del rischio di terzi (TPRM) targata Aprovall. Grazie a questa collaborazione, le organizzazioni dispongono di una maggior visibilità sulle performance dei fornitori e sui rischi emergenti a livello internazionale.
AMSTERDAM e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Fondendo l'esperienza ventennale di Aprovall nella valutazione e gestione del rischio di terzi con la soluzione globale per il monitoraggio dei media avversi di Owlin, questa partnership permette la valutazione e il monitoraggio del rischio di terzi.
Grazie a questo partenariato, ora la piattaforma TPRM di Aprovall integra l'intelligence di Owlin per consentire ai suoi 32.000 utenti di monitorare costantemente gli indicatori di allerta precoce (punteggi sul rischio) relativamente a milioni di articoli di notizie.
