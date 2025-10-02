Aprovall e Owlin collaborano per fornire a 32.000 utenti informazioni in tempo reale sul rischio di terzi

AMSTERDAM e PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Fondendo l'esperienza ventennale di Aprovall nella valutazione e gestione del rischio di terzi con la soluzione globale per il monitoraggio dei media avversi di Owlin, questa partnership permette la valutazione e il monitoraggio del rischio di terzi.

Grazie a questo partenariato, ora la piattaforma TPRM di Aprovall integra l'intelligence di Owlin per consentire ai suoi 32.000 utenti di monitorare costantemente gli indicatori di allerta precoce (punteggi sul rischio) relativamente a milioni di articoli di notizie.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.