Andersen Consulting wzmacnia platformę wraz z nawiązaniem współpracy z NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting nie ustaje w wysiłkach na rzecz pogłębienia zdolności, zawierając umowę o współpracę z firmą konsultingową NewVision Solutions specjalizującą się w strategii wejścia na rynek, badaniach rynkowych oraz rozwiązaniach infrastrukturalnych i technicznych.

Założona w 2008 r. firma NewVision Solutions z siedzibą w Bangladeszu wspiera i ułatwia inwestycje zagraniczne oraz pomaga organizacjom w prowadzeniu działalności na złożonych rynkach, zapewniając usługi due diligence w zakresie finansów, doradztwo w sprawach rachunkowych, planowanie struktury podmiotów joint venture oraz konsultacje w dziedzinie infrastruktury. Spersonalizowane podejście firmy pozwala jej służyć wielu różnym klientom, do których należą instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa oraz organizacje rozwojowe.

– Celem NewVision jest uproszczenie zawiłości dla klientów, czy to w postaci wytycznych dotyczących wejścia na rynek, czy też ułatwienia inwestycji lub stawienia czoła wymogom regulacyjnym – powiedział Tareq Rafi Bhuiyan Jun, dyrektor zarządzający NewVision Solutions. – Zapewniamy globalne doświadczenie, znajomość lokalnych realiów oraz niezachwiane zaangażowanie na rzecz osiągania wysokiej jakości wyników. Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć potencjał i przyczynić się do realizacji szerszych inicjatyw związanych z transformacją.

– NewVision Solutions zapewnia szereg niekwestionowanych korzyści dzięki znajomości lokalnych uwarunkowań i precyzyjnej realizacji różnorodnych usług związanych z wejściem na rynek oraz świadczeniem doradztwa na rzecz przedsiębiorstw – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Integracja jej zdolności w ramach naszej platformy pozwala nam jeszcze lepiej wspierać klientów za pomocą ukierunkowanych strategii na szybko rozwijających się rynkach.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

