PUMA geeft een nieuw podcast uit die het verleden, het heden en de toekomst van voetbaltruitjes uit de doeken doet

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--PUMA lanceert Who Gives a Shirt, een nieuwe, vijfdelige podcastserie gehost door de voormalige profvoetballer Jack Fowler en contentmaker Kimberley Cumberbatch. De serie verdiept zich in de krachtige culturele, historische en omgevingsgebonden impact van voetbaltruitjes en verkent hoe deze emblematische truitjes identiteit, passie en samenhorigheid zowel op het speelveld als daarbuiten vorm geven.

Elke episode laat experts als gast aan het woord, gaande van ontwerpers en toegewijde supporters tot sporthistorici, waarbij verhalen, herinneringen en betekenis worden onthuld die in voetbaltruitjes verweven zijn, maar ook innovaties in ontwerp, materialen en duurzaamheid die getuigen van PUMA’s engagement voor FOREVER.BETTER.

