-

PUMA geeft een nieuw podcast uit die het verleden, het heden en de toekomst van voetbaltruitjes uit de doeken doet

original PUMA launches Who Gives a Shirt, a new five-part podcast series hosted by former professional footballer Jack Fowler and content creator Kimberley Cumberbatch.

PUMA launches Who Gives a Shirt, a new five-part podcast series hosted by former professional footballer Jack Fowler and content creator Kimberley Cumberbatch.

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--PUMA lanceert Who Gives a Shirt, een nieuwe, vijfdelige podcastserie gehost door de voormalige profvoetballer Jack Fowler en contentmaker Kimberley Cumberbatch. De serie verdiept zich in de krachtige culturele, historische en omgevingsgebonden impact van voetbaltruitjes en verkent hoe deze emblematische truitjes identiteit, passie en samenhorigheid zowel op het speelveld als daarbuiten vorm geven.

Elke episode laat experts als gast aan het woord, gaande van ontwerpers en toegewijde supporters tot sporthistorici, waarbij verhalen, herinneringen en betekenis worden onthuld die in voetbaltruitjes verweven zijn, maar ook innovaties in ontwerp, materialen en duurzaamheid die getuigen van PUMA’s engagement voor FOREVER.BETTER.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact: Neela Rochet, Bedrijfscommunicatie, neela.rochet@puma.com

Industry:

PUMA

FWB:PUM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontact: Neela Rochet, Bedrijfscommunicatie, neela.rochet@puma.com

More News From PUMA

Samenvatting: PUMA kondigt vroegtijdige hernieuwing aan van haar langlopende partnerschap met de toonaangevende fitnesswedstrijd HYROX – The World Series of Fitness Racing

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Het internationale sportbedrijf PUMA heeft haar partnership met HYROX, the World Series of Fitness Racing, vroegtijdig vernieuwd en uitgebreid. Naar men verwacht zal deze wedstrijd dit seizoen meer dan 1,3 miljoen deelnemers over de hele wereld aantrekken. Tot 2030 zal PUMA officiële sportoutfits voor HYROX verschaffen, met schoenen voorzien van de sectorleidende NITRO™-technologie, en wordt het bedrijf de exclusieve titelpartner voor de HYROX World C...

Samenvatting: PUMA onthult 'The Future of Fast' voor de wereldkampioenschappen atletiek in Tokio in 2025

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--In de aanloop naar de Wereldkampioenschappen atletiek 2025 in Tokio heeft het wereldwijde sportmerk PUMA ‘The Future of Fast’ onthuld – een gedurfde visie op innovatie die realiteit wordt in een reeks atletiekevenementen en baanbrekende ervaringen in de Japanse hoofdstad. Met unieke getuigenissen van de snelste atleten ter wereld en door gegevens ondersteunde productanalyses van het PUMA Innovation-team, worden deze momenten gevierd door de atleten di...

Samenvatting: PUMA en Manchester City kondigen een langlopende uitbreiding aan van hun succesvolle wereldwijde partnerschap

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Het sportbedrijf PUMA en Premier League-voetbalclub Manchester City hebben een langlopende uitbreiding van hun partnerschap ondertekend, dat sinds het seizoen 2019/20 alle verwachtingen op en buiten het speelveld heeft overtroffen. Dankzij de uitbreiding van het contract kunnen PUMA en Manchester City verder innoveren en producten creëren die de komende seizoenen de steeds groter wordende mondiale gemeenschap van fans zullen aanspreken. “PUMA’s partne...
Back to Newsroom