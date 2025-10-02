Andersen Consulting renforce sa plateforme avec NewVision Solutions

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continue d’élargir ses capacités grâce à un accord de collaboration avec NewVision Solutions, un cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies d’entrée sur le marché, les études de marché ainsi que dans les solutions d’infrastructure et d’ingénierie.

Fondé en 2008 et basé au Bangladesh, NewVision Solutions soutient et facilite les investissements étrangers. Le cabinet aide également les organisations à s’orienter sur des marchés complexes grâce à des services de diligence raisonnable financière, de conseil comptable, de structuration de coentreprises et de conseil en infrastructure. Son approche sur mesure s’adresse à une large clientèle comprenant des institutions publiques, des entreprises privées et des organismes de développement.

« Chez NewVision, notre objectif est de simplifier la complexité pour nos clients, qu’il s’agisse de les guider dans leur entrée sur le marché, de faciliter leurs investissements ou de les aider à se repérer dans le paysage réglementaire », a déclaré Tareq Rafi Bhuiyan Jun, directeur général de NewVision Solutions. « Nous apportons notre expérience internationale, notre connaissance du marché local et notre engagement indéfectible à fournir des résultats de haute qualité. Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous allons pouvoir améliorer notre plateforme et contribuer à des initiatives de transformation plus larges. »

« NewVision Solutions apporte une valeur ajoutée évidente du fait de son expertise locale et de la précision de ses services de conseil en matière d’entrée sur le marché et de développement des affaires », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « L’intégration de leurs capacités à notre plateforme va renforcer notre capacité à soutenir nos clients avec des stratégies ciblées sur les marchés à forte croissance. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.