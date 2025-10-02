Andersen Consulting通过NewVision Solutions强化平台实力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与NewVision Solutions签署合作协议，持续拓展自身能力，后者是一家专注于市场进入策略、市场研究以及基础设施和工程解决方案的咨询公司。

NewVision Solutions成立于2008年，总部位于孟加拉国，通过财务尽职调查、会计咨询、合资企业架构设计和基础设施咨询，支持并促进外国投资，帮助组织驾驭复杂的市场。该公司的定制化服务面向广泛的客户群体，包括公共机构、私营企业和发展组织。

NewVision Solutions董事总经理Tareq Rafi Bhuiyan Jun表示：“NewVision的目标是为客户简化复杂事务，无论是指导市场进入、促进投资还是应对监管环境。我们带来全球经验、本地洞察以及对高质量成果的坚定承诺。与Andersen Consulting的合作使我们能够提升平台实力，并为更广泛的转型计划做出贡献。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“NewVision Solutions凭借其在市场进入和商业咨询服务方面的本地专业知识与精准执行，提供了明确的价值。将其能力整合到我们的平台中，使我们能够在高增长市场中更好地为客户提供针对性的策略。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。