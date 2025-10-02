-

Xylem anuncia la venta de activos de contadores fuera de Norteamérica

AURELIUS adquirirá la división internacional del negocio de contadores de agua de Xylem

La transacción refuerza la iniciativa de Xylem de simplificar sus operaciones y mejorar su oferta de productos

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Xylem Inc. (NYSE: XYL), empresa líder internacional en soluciones de suministro de agua, ha llegado a un acuerdo definitivo para que AURELIUS adquiera los activos de su negocio de contadores de agua y calefacción fuera de Norteamérica.

La transacción incluye el departamento de contadores internacional de Xylem, una división del segmento de Soluciones de contadores y control de la empresa. Incluye los activos, productos e instalaciones relacionados con los contadores que ofrecen servicio a clientes de Europa y determinados mercados internacionales. La división generó unos ingresos aproximados de 250 millones de dólares en 2024, con un margen EBITDA ajustado dilutivo para Xylem.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

