Xylem anuncia la venta de activos de contadores fuera de Norteamérica

Xylem Inc. (NYSE: XYL), empresa líder internacional en soluciones de suministro de agua, ha llegado a un acuerdo definitivo para que AURELIUS adquiera los activos de su negocio de contadores de agua y calefacción fuera de Norteamérica.

La transacción incluye el departamento de contadores internacional de Xylem, una división del segmento de Soluciones de contadores y control de la empresa. Incluye los activos, productos e instalaciones relacionados con los contadores que ofrecen servicio a clientes de Europa y determinados mercados internacionales. La división generó unos ingresos aproximados de 250 millones de dólares en 2024, con un margen EBITDA ajustado dilutivo para Xylem.

