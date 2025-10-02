Xylem annonce la vente de ses actifs de mesure de la consommation en dehors de l’Amérique du Nord

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Xylem Inc. (NYSE : XYL), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour l’eau, a conclu un accord définitif avec AURELIUS pour la cession des actifs de ses activités de mesure de la consommation d’eau et de chauffage hors Amérique du Nord.

Cette transaction porte sur l’activité internationale de compteurs d’eau de Xylem, une division du segment Solutions de mesure et de contrôle de l’entreprise. Elle concerne les actifs, les produits et les installations de mesure de la consommation associés, qui desservent les clients en Europe et sur certains marchés internationaux. Cette division a généré un chiffre d’affaires d’environ 250 millions USD en 2024, avec une marge BAIIA dilutive pour Xylem.

Xylem conservera ses activités nord-américaines de compteurs intelligents, qui continuent de jouer un rôle stratégique dans la croissance de l’entreprise supérieure à celle du marché et dans la création de valeur à long terme pour les clients, les employés et les actionnaires.

« Cette décision s’inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à simplifier notre portefeuille et à nous concentrer sur les domaines dans lesquels nous pouvons avoir le plus d’impact, en donnant aux clients et aux communautés les moyens de construire un monde où l’approvisionnement en eau est plus sûr », a déclaré Matthew Pine, président-directeur général de Xylem. « Le secteur international de la mesure de la consommation se caractérise par une gamme de produits et un profil de marges différents de ceux de nos activités principales. En revanche, notre envergure, nos capacités et notre position de leader sur le marché nord-américain des compteurs intelligents nous placent en excellente posture pour enregistrer une croissance significative. »

« Nous sommes profondément reconnaissants envers nos clients et nos collègues dont le dévouement et la collaboration ont joué un rôle déterminant dans le développement de l’activité internationale de mesure de la consommation. Je me réjouis de savoir qu’ils poursuivront ce travail important avec AURELIUS. »

Le portefeuille de compteurs intelligents de Xylem continuera d’être commercialisé sous le nom de Sensus en Amérique du Nord, reflétant ainsi la forte valeur et la position dominante de la marque auprès de sa clientèle sur son plus grand marché.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises et des conditions de clôture habituelles, notamment les mesures relatives à la scission de l’activité internationale de mesure de la consommation. Les collaborateurs de Xylem rattachés à la division internationale feront partie d’un groupe d’entreprises indépendant dénommé Sensus International, détenu par AURELIUS. Le nom Sensus International ainsi que les noms des produits internationaux continueront d’être utilisés provisoirement par AURELIUS en dehors de l’Amérique du Nord.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

Xylem publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 le 28 octobre 2025.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de solutions pour l’eau, classée au Fortune 500, qui accompagne ses clients et les communautés dans la construction d’un monde plus sûr sur le plan hydrique. Portée par l’expertise et la diversité de ses 23 000 collaborateurs, Xylem a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de dollars en 2024, en optimisant la gestion de l’eau et des ressources grâce à l’innovation technologique. Rendez-vous sur www.xylem.com pour en savoir plus et nous aider à résoudre les problèmes liés à l'eau.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.