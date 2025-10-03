Fanatics Collectibles y Kayou se unen para llevar las cartas coleccionables de la NBA a China

SHANGHÁI--(BUSINESS WIRE)--Fanatics Collectibles, a través de Topps, y Kayou acaban de anunciar una alianza para ofrecer cartas coleccionables de la NBA en China a través de NBA Match Attax 2025. El acuerdo supone un hito en la oferta de productos, ya que pone a disposición de los aficionados al básquet en China las cartas coleccionables de la NBA y contribuye a aumentar aún más la pasión por este deporte en el país. Como parte del acuerdo, Kayou, uno de los principales fabricantes de este tipo de cartas de China, se encargará de la fabricación y distribución del producto, aprovechando su amplia red de distribución existente, mientras que Topps utilizará su diseño de primer nivel mundial para deleitar a los fanáticos y coleccionistas chinos.

El acuerdo destaca el compromiso de Fanatics Collectibles con el crecimiento del mercado chino, así como su estrategia de crecimiento internacional para identificar mercados clave con apasionados por los deportes y ofrecerles los mejores productos de su clase. A principios de este año, Fanatics Collectibles estableció oficinas en Shanghái y Pekín para reforzar aún más su presencia local. Para Kayou, esto representa una oportunidad monumental para ampliar su ya enorme base de consumidores y colaborar con Fanatics Collectibles para ofrecer a China su primer producto de cartas coleccionables con licencia de la NBA.

“Nos emociona enormemente asociarnos con Kayou en este acuerdo histórico para llevar cartas coleccionables con licencia oficial a los aficionados al básquetbol en China”, señaló Ann Wang, presidenta regional de Fanatics Collectibles para Asia Pacífico. “China es el hogar de una de las comunidades de básquet más grandes y apasionadas del mundo, y esta asociación refleja el compromiso de Fanatics Collectibles de servir a los aficionados creando productos y experiencias que acerquen aún más al público chino a los jugadores y al deporte que aman”.

Un representante de Kayou, comentó: “Estamos encantados de asociarnos con Fanatics Collectibles para ofrecer la mejor experiencia de producto a los fanáticos de la NBA en China. Esta colaboración permite a Kayou entrar en un nuevo ámbito de la propiedad intelectual deportiva y sumergirnos en el encanto único de la cultura deportiva. Gracias al esfuerzo conjunto, creemos que podremos ofrecer un producto increíble al comienzo de la nueva temporada de la NBA, proporcionando a los aficionados de la NBA y a los coleccionistas de cartas coleccionables una nueva forma de interactuar con sus jugadores y equipos favoritos”.

NBA Match Attax es el primer producto para el mercado masivo lanzado por Fanatics Collectibles y Topps bajo la nueva licencia de básquetbol. Para celebrar la licencia y ofrecer experiencias inolvidables a los aficionados y coleccionistas de China, Fanatics Collectibles estará presente en la Asia Sports Card Show (del 10 al 12 de octubre) y en la NBA House (del 8 al 12 de octubre). En estos eventos se celebrará la alegría de coleccionar y se generará el entusiasmo entre los aficionados del mundo de los coleccionables y todo lo que Topps tiene para ofrecer.

NBA Match Attax estará disponible en China en línea, así como en las tiendas emblemáticas de Kayou, tiendas de pasatiempos y otros minoristas a partir del 3 de octubre con dos referencias diferentes: Power Pack y Super Pack, que se venderán por 10 RMB y 20 RMB por paquete, respectivamente.

Acerca de Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles es un nuevo modelo y una nueva visión para el hobby que está cambiando radicalmente la experiencia de los coleccionistas, las ligas y los jugadores actuales y futuros de muchos deportes profesionales y universitarios. La organización se ha asegurado los derechos exclusivos a largo plazo para diseñar, fabricar y distribuir cartas coleccionables de varias propiedades deportivas y de entretenimiento, entre las que se incluyen la NBA, la MLB, la MLBPA, la Premier League, la MLS, la UFC, la Fórmula 1, así como Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, entre otras. En enero de 2022, Fanatics Collectibles anunció la adquisición de Topps, estableciendo la marca líder de cartas coleccionables con licencia como la piedra angular del negocio de este tipo de cartas y objetos de colección de Fanatics, y puso en marcha sus derechos de la MLB y la MLBPA para diseñar, fabricar y distribuir cartas coleccionables.

Acerca de Kayou

Kayou, una empresa líder en productos de todo tipo de entretenimiento, ocupa el puesto 66 en el Índice Global Unicornio 2025 publicado por Hurun Wealth y cuenta con la confianza de una cartera de más de 70 propiedades intelectuales con licencia en los ámbitos del anime, el entretenimiento y la cultura pop. Kayou aúna escala, velocidad e innovación creativa para ofrecer experiencias coleccionables de un nivel superior que los fanáticos nunca han visto antes. Al reunir las cartas coleccionables y los objetos de colección bajo un mismo techo, Kayou introduce una nueva dimensión de emoción, creando conexiones más profundas para los “fandoms” de todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.