PUMA推出全新播客节目，解读足球球衣的过去、现在与未来

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PUMA推出五集全新播客系列《Who Gives a Shirt》，由前职业足球运动员Jack Fowler和内容创作者Kimberley Cumberbatch主持。该系列深入探讨足球球衣对文化、历史和环境的深远影响，探索这些标志性球衣如何在球场内外塑造身份认同、激情与社群归属感。

每集节目都邀请设计师、忠实球迷、体育历史学家等专家嘉宾，揭开足球球衣中蕴含的故事、记忆与意义，同时呈现设计、材料和可持续性方面的创新——这些创新正是PUMA对FOREVER.BETTER.承诺的体现。

“我真的很兴奋能共同主持这个播客节目，深入挖掘足球球衣背后的精彩故事。看到一件简单的球衣对人们意义如此重大，成为他们身份与核心记忆的一部分，这真是令人难以置信。”——Jack Fowler

PUMA企业传播高级总监Kerstin Neuber表示：“足球球衣是球迷文化的有力象征，但其对环境的影响尚未被广泛探讨。通过《Who Gives a Shirt》，我们既致敬其文化与历史意义，同时也强调那些正在塑造运动服饰未来的设计理念。这既是为了尊重传统，也是为了以负责任的方式推动足球运动和整个行业的发展。”

《Who Gives a Shirt》在PUMA《Green Flags》播客的基础上，继续探索可持续性在体育与时尚领域的角色。该系列节目在颂扬足球球衣文化意义的同时，也探讨了其对环境的影响。

通过FOREVER.BETTER.平台，PUMA推动行业关于更负责任生产方式的对话，重点展示诸如RE:FIBRE纺织品到纺织品回收计划等创新——该计划通过将旧衣物和工厂边角料转化为新产品的原料，助力减少纺织品浪费。

未来几期的节目包括：

第1集：《Kicking Off》 ——主持人与记者兼电影制片人Xaymaca Awoyungbo一同追溯足球球衣的起源，以及球衣如何被全球足球俱乐部采用

——主持人与记者兼电影制片人Xaymaca Awoyungbo一同追溯足球球衣的起源，以及球衣如何被全球足球俱乐部采用 第2集：《The Synthetics Switch》 ——首席作家兼研究员James Harkin带头讲解了向合成纤维的转变，以及为提升球员表现而引入的创新技术

——首席作家兼研究员James Harkin带头讲解了向合成纤维的转变，以及为提升球员表现而引入的创新技术 第3集：《Dress Like Your Heroes》 ——在这一集中，曼城超级球迷Angela Worrall与主持人一起探讨了球迷版球衣行业的蓬勃发展及其对球迷的意义

——在这一集中，曼城超级球迷Angela Worrall与主持人一起探讨了球迷版球衣行业的蓬勃发展及其对球迷的意义 第4集：《From Goals to Garms》 ——时装设计师Hattie Crowther与主持人共同探索运动风格如何影响时尚产业，架起足球与时尚之间的桥梁

——时装设计师Hattie Crowther与主持人共同探索运动风格如何影响时尚产业，架起足球与时尚之间的桥梁 第5集：《Jerseys for the Future》——系列收官之作展望足球球衣的未来，PUMA的Voices of a RE:GENERATION倡议成员、纺织品升级再造专家Andrew Burgess将解读PUMA的RE:FIBRE材料工艺

点击 此处 观看预告片。

《Who Gives A Shirt》是PUMA推出的一档FOREVER.BETTER.主题播客，由Mags Creative和MSL制作。

在Apple、Spotify、PUMA YouTube和所有主要播客平台上订阅、收听和观看PUMA的《Who Gives A Shirt》节目。

如需了解更多信息，请访问： https://foreverbetter.com/en 。

