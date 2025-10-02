-

PUMA推出全新播客节目，解读足球球衣的过去、现在与未来

original PUMA推出五集全新播客系列《Who Gives a Shirt》，由前职业足球运动员Jack Fowler和内容创作者Kimberley Cumberbatch主持。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- PUMA推出五集全新播客系列《Who Gives a Shirt》，由前职业足球运动员Jack Fowler和内容创作者Kimberley Cumberbatch主持。该系列深入探讨足球球衣对文化、历史和环境的深远影响，探索这些标志性球衣如何在球场内外塑造身份认同、激情与社群归属感。

每集节目都邀请设计师、忠实球迷、体育历史学家等专家嘉宾，揭开足球球衣中蕴含的故事、记忆与意义，同时呈现设计、材料和可持续性方面的创新——这些创新正是PUMA对FOREVER.BETTER.承诺的体现。

“我真的很兴奋能共同主持这个播客节目，深入挖掘足球球衣背后的精彩故事。看到一件简单的球衣对人们意义如此重大，成为他们身份与核心记忆的一部分，这真是令人难以置信。”——Jack Fowler

PUMA企业传播高级总监Kerstin Neuber表示：“足球球衣是球迷文化的有力象征，但其对环境的影响尚未被广泛探讨。通过《Who Gives a Shirt》，我们既致敬其文化与历史意义，同时也强调那些正在塑造运动服饰未来的设计理念。这既是为了尊重传统，也是为了以负责任的方式推动足球运动和整个行业的发展。”

《Who Gives a Shirt》在PUMA《Green Flags》播客的基础上，继续探索可持续性在体育与时尚领域的角色。该系列节目在颂扬足球球衣文化意义的同时，也探讨了其对环境的影响。

通过FOREVER.BETTER.平台，PUMA推动行业关于更负责任生产方式的对话，重点展示诸如RE:FIBRE纺织品到纺织品回收计划等创新——该计划通过将旧衣物和工厂边角料转化为新产品的原料，助力减少纺织品浪费。

未来几期的节目包括：

  • 第1集：《Kicking Off》——主持人与记者兼电影制片人Xaymaca Awoyungbo一同追溯足球球衣的起源，以及球衣如何被全球足球俱乐部采用
  • 第2集：《The Synthetics Switch》——首席作家兼研究员James Harkin带头讲解了向合成纤维的转变，以及为提升球员表现而引入的创新技术
  • 第3集：《Dress Like Your Heroes》——在这一集中，曼城超级球迷Angela Worrall与主持人一起探讨了球迷版球衣行业的蓬勃发展及其对球迷的意义
  • 第4集：《From Goals to Garms》——时装设计师Hattie Crowther与主持人共同探索运动风格如何影响时尚产业，架起足球与时尚之间的桥梁
  • 第5集：《Jerseys for the Future》——系列收官之作展望足球球衣的未来，PUMA的Voices of a RE:GENERATION倡议成员、纺织品升级再造专家Andrew Burgess将解读PUMA的RE:FIBRE材料工艺

点击 此处 观看预告片。

《Who Gives A Shirt》是PUMA推出的一档FOREVER.BETTER.主题播客，由Mags Creative和MSL制作。

在Apple、Spotify、PUMA YouTube和所有主要播客平台上订阅、收听和观看PUMA的《Who Gives A Shirt》节目。

如需了解更多信息，请访问： https://foreverbetter.com/en

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：Neela Rochet，企业传播部，neela.rochet@puma.com

Industry:

PUMA

FWB:PUM
