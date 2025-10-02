BT e Infobip extienden su alianza para ofrecer comunicaciones basadas en inteligencia artificial

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--BT e Infobip acaban de anunciar la ampliación a nivel global de su alianza para ofrecer servicios avanzados de comunicación impulsados por IA a empresas multinacionales de todo el mundo.

Esta asociación extendida se basa en una exitosa colaboración existente en el Reino Unido, anunciada en 2022, y combina las capacidades de Voz Global y contacto entrante de BT con la plataforma de comunicaciones en la nube líder en el mercado de Infobip. Juntas, las dos empresas impulsarán la innovación en la conectividad global, ofreciendo a las empresas un compromiso con el cliente sin fisuras, seguro y escalable, independientemente del canal.

Todo ello respaldado por capacidades avanzadas de IA conversacional, que permitirán a las empresas ofrecer interacciones similares a las humanas a escala y elaborar rutas inteligentes para los clientes con indicaciones, sin necesidad de una codificación exhaustiva.

