-

BT e Infobip extienden su alianza para ofrecer comunicaciones basadas en inteligencia artificial

Infobip y BT International unen fuerzas para ofrecer capacidades de mensajería global impulsadas por IA a través de Voz, RCS y WhatsApp

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--BT e Infobip acaban de anunciar la ampliación a nivel global de su alianza para ofrecer servicios avanzados de comunicación impulsados por IA a empresas multinacionales de todo el mundo.

Esta asociación extendida se basa en una exitosa colaboración existente en el Reino Unido, anunciada en 2022, y combina las capacidades de Voz Global y contacto entrante de BT con la plataforma de comunicaciones en la nube líder en el mercado de Infobip. Juntas, las dos empresas impulsarán la innovación en la conectividad global, ofreciendo a las empresas un compromiso con el cliente sin fisuras, seguro y escalable, independientemente del canal.

Todo ello respaldado por capacidades avanzadas de IA conversacional, que permitirán a las empresas ofrecer interacciones similares a las humanas a escala y elaborar rutas inteligentes para los clientes con indicaciones, sin necesidad de una codificación exhaustiva.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

marcelo.nahime@infobip.com

Industry:

Infobip

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

marcelo.nahime@infobip.com

More News From Infobip

Resumen: Infobip y Oracle se asocian para transformar las conversaciones con los clientes mediante la integración de WhatsApp y SMS

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--Infobip, una plataforma internacional de comunicaciones en la nube y socio de Oracle, y Oracle han ampliado las capacidades de Oracle Fusion Cloud Service mediante la integración directa de WhatsApp y la mensajería SMS. Disponible en Oracle Cloud Marketplace, esta integración permite a las empresas ofrecer experiencias del cliente más completas e interactivas al involucrar a los clientes a través de los canales de mensajería más populares. A medida que los cli...

Resumen: Infobip obtiene las certificaciones GSMA Open Gateway para las API de red

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma global de comunicaciones Infobip acaba de recibir dos nuevas certificaciones API de red de la GSMA, dentro del marco del proyecto CAMARA. Las certificaciones SIM Swap y Number Verification demuestran el compromiso de Infobip con el progreso de los estándares globales para API de red a través de la iniciativa GSMA Open Gateway. Las certificaciones marcan un importante hito para Infobip y sus socios de telecomunicaciones de todo el mundo. Las certi...

Resumen: Infobip y Virgin Atlantic aumentan las tasas de facturación en línea en Londres Heathrow con los mensajes de WhatsApp

VODNJAN, Croacia--(BUSINESS WIRE)--La plataforma de comunicación internacional Infobip se ha asociado con Virgin Atlantic para aumentar significativamente las tasas de facturación en línea de los pasajeros que salen del aeropuerto Heathrow de Londres mediante una innovadora solución de mensajería de WhatsApp. Con tecnología de Moments, la plataforma de interacción con los clientes de Infobip, este proceso de facturación más rápido y cómodo mejora la experiencia de los pasajeros y aumenta la efi...
Back to Newsroom