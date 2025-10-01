SambaNovaとHume AI、超高速かつ多言語対応の音声言語モデルを発表、グローバル企業向け会話AIを再定義

カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 次世代AIインフラのリーダーであるSambaNovaは、Hume AIの最先端の感情知能型音声モデルEVI 4 Mini (Empathic Voice Interface、共感音声インターフェース)とOctave 2を、自社の高速なSambaCloudプラットフォーム上で独占的に提供開始しました。今回の取り組みにより、企業向けに人間のようなスピードと抑揚で応答する感情対応型音声AIを実現するとともに、Humeの新しい日本語モデルを初めて市場に投入します。これにより、瞬時のパーソナリティ・クローニング、シームレスなリアルタイム翻訳、感情知能を備えたカスタマーサービス、リアルなロボティクス、そして深いエンゲージメントを生み出すAIコンパニオンなど、先進的な表現力を備えたAIを世界市場に届けます。

「SambaNovaと共に、リアルタイムで感情知能を備えたAIを、まるで人間のように聞き、理解し、応答するかたちで、エンタープライズ規模で提供できます」と、Hume AIのCEO兼チーフサイエンティストであるAlan Cowen氏は述べています。「SambaNovaのプラットフォームは、我々が表現力豊かな音声AIを現実世界へ届けるために必要なスピード、柔軟性、効率性を備えており、特に日英間のリアルタイム翻訳のような複雑なユースケースに最適です。」

この提携は、リアルタイムかつ人間らしい音声AIを求める企業ニーズの高まりに応えるものであり、表現力豊かでスケーラブルかつ安全な生成AI導入の基盤インフラとしてのSambaNovaのリーダーシップを示すものです。

SambaNovaのCEO兼共同創業者であるRodrigo Liangは「音声AIは、企業のコミュニケーションを根本から変革しつつあり、顧客・従業員・ユーザーとのあらゆる接点において、つながり方を進化させています。本日発表したHumeのEVI 4およびOctave 2モデルは、すでにSambaCloud上で独占的に提供されており、ユーザーに信頼性の高い高性能インフラ上で、表現力豊かで感情知能を備えた音声機能を提供します。今回の発表により、Humeとの長年のパートナーシップはさらに強化され、エンタープライズのお客様に、業界最速かつスケーラブルで、感情を理解するAI体験をお届けします」と、述べています。

表現力豊かなスピーチ。瞬時の応答。SambaNovaによる強力な基盤。

Humeのモデルは、「何を話すか」だけでなく「どのように話すか」を理解するために設計されており、感情のトーン、イントネーション、強調を解釈して、表現力豊かで文脈に即した応答を生成します。新モデル Octave 2 はこれらの能力を11言語へ拡張し、特に日本語における音声AIの飛躍的進展を実現しました。これにより、グローバル市場において多言語かつ感情を理解したインタラクションを可能にします。

「超低レイテンシは、音声モデルが効率的で人間らしいインタラクティブ体験を提供するために極めて重要です。これが欠ければ、音声ベースの会話型AIは顧客の不満や応答時間の増加につながるリスクがあります」と、IDCの会話AIリサーチマネージャーのHayley Sutherland氏はこう述べています。「Hume.AIとのこの緊密なパートナーシップは、音声AIにおける超低レイテンシを実現するための重要なインフラを提供できるSambaNovaの能力を示しています。」

しかし、表現力豊かな音声だけでは十分ではありません。SambaNovaの推論プラットフォームは、以下を通じて超高速の応答を実現します：

超低レイテンシ： 100〜300msの応答時間

100〜300msの応答時間 エンドツーエンドのホスティング： SambaNovaインフラ上でフルスタック稼働

SambaNovaインフラ上でフルスタック稼働 ネイティブLLM統合： SambaCloud上でLlamaやDeepSeekをサポート

SambaCloud上でLlamaやDeepSeekをサポート プライベート導入： 安全なエンタープライズ環境向けに設計

安全なエンタープライズ環境向けに設計 高コスト効率：競合ソリューションの最大4分の1のコスト

SambaNovaのインフラ上で稼働するEVI 4 MiniとOctaveは、感情表現豊かで自然な音声AIを実現し、ロボット的な話し方やリアルタイムでの遅延を排除します。これにより、顧客サービスからヘルスケア、ゲーム、エンタープライズツールに至るまで、あらゆる分野の企業が、より魅力的で人間らしい音声体験を創出可能にします。

日本でのライブデモ — 感情をグローバルな音声AIへ

Humeは9月17日、大阪で開催されたGlobal Startup Expo（GSE）において、新モデルのライブデモを披露しました。Hume AIのCEOであるAlan Cowen氏は、表現力豊かなクローン音声を用いた英語と日本語間のリアルタイム音声翻訳を実演。トーンや感情的ニュアンス、表現力を維持しながら、ロボット的な翻訳を人間らしい対話へと変革できることを示しました。

Hume AIについて

Humeの目標は、人間の感情理解に基づいてAIが人間の目的をより良く支援できる未来を実現することです。その使命の一環として、同社は最先端の科学研究を行い、主要な学術誌に論文を発表しています。また、非営利団体「The Hume Initiative」を支援しており、共感的AIに関する世界初の具体的な倫理ガイドラインを公開しています。

SambaNovaについて

SambaNovaは、企業が最先端の生成AI機能を迅速に導入できるよう支援します。本社はカリフォルニア州パロアルトにあり、2017年にSun/Oracleおよびスタンフォード大学出身の業界のベテランによって設立されました。出資者には、SoftBank Vision Fund 2、BlackRock、Intel Capital、GV、Walden International、Temasek、GIC、Redline Capital、Atlantic Bridge Ventures、Celestaなどのトップティアの投資家が含まれます。

詳細については sambanova.ai をご覧いただくか、info@sambanova.ai までお問い合わせください。