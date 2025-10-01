AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Sura Re Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb” (Buena) de Sura Re Ltd. (Sura Re) (Bermuda). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Sura Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Sura Re es una reaseguradora cautiva con sede en Bermudas, propiedad de Suramericana S.A. (Suramericana) (Colombia), grupo asegurador que pertenece en un 81.1% a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura). Sura Re se constituyó en Bermudas como aseguradora de Clase 3A en diciembre de 2014, y en abril de 2022, recibió la aprobación del regulador para operar como aseguradora de Clase C. El objetivo principal de Sura Re es participar en los negocios de propiedad/daños y vida/salud, que son suscritos por las filiales de Suramericana en América Latina (Chile, Colombia, México, Panamá y República Dominicana) con el fin de apoyar al grupo en el cumplimiento de sus metas estratégicas regionales. AM Best reconoce la relevancia creciente que Sura Re busca alcanzar dentro de la estrategia regional de Suramericana, lo cual se refleja en la expansión geográfica de Suramericana.

AM Best evalúa la solidez del balance de Sura Re como muy fuerte, dada su capitalización ajustada por riesgos, medida a través del Índice de Adecuación del Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) con una puntuación de 32% en el intervalo de 99.6%. Al cierre de 2024, el capital contable presento un crecimiento de +11.3% alcanzando USD 19.1 millones, respaldado por la reinversión de las utilidades de Sura Re. Durante 2024, los requerimientos de capital continuaron reflejando un mayor riesgo en primas a medida que la compañía ejecuto su estrategia e incrementó su nivel de retención. La administración de activos y pasivos de la compañía, así como sus posiciones de liquidez, son consideradas adecuadas; Ambas están respaldadas por una política de inversión conservadora enfocada en mantener la liquidez suficiente para cubrir las obligaciones de Sura Re en términos de vencimiento y moneda. A la fecha, la compañía no ha contraído obligaciones crediticias, lo cual reduce la presión sobre sus utilidades y flujo de efectivo.

En diciembre de 2024, Sura Re reportó resultados netos positivos por sexto año consecutivo desde su creación, con un resultado neto de USD 1.9 millones. El desempeño operativo se caracterizó por resultados técnicos rentables, ya que las buenas prácticas de suscripción de Sura Re y los ingresos recurrentes por comisiones se mantuvieron, permitiendo recuperar niveles de suficiencia en primas. La rentabilidad fue impulsada por la suscripción, y fortalecida por los resultados de inversión. AM Best permanece atento a las condiciones macroeconómicas y su efecto en los resultados de inversión de la compañía. La naturaleza cautiva de Sura Re como parte de uno de los mayores grupos aseguradores en América Latina, le otorga flexibilidad en términos de crecimiento y riesgo de primas para gestionar eficientemente su capital. AM Best considera que el desempeño operativo es adecuado para las calificaciones actuales.

AM Best evalúa las prácticas de administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) como apropiadas, dado que el marco de ERM se encuentra desarrollado y las capacidades de gestión de riesgos están alineadas con su perfil de riesgo. Adicionalmente, la cultura de riesgo de Sura Re está profundamente enraizada y alineada con las prácticas de gestión fortalecidas de Suramericana.

La perspectiva estable refleja la expectativa de AM Best de que la compañía podrá mantener su nivel de capitalización ajustada por riesgos en el rango más alto, de acuerdo con lo medido por su BCAR, a través de un crecimiento orgánico de capital respaldado por resultados rentables.

Acciones negativas podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos de Sura Re se deteriora hasta un punto en el que ya no respalde las calificaciones actuales, impulsado por pérdidas o salidas de efectivo que erosionen significativamente la base de capital de la compañía. No se prevén acciones positivas de calificación en el corto plazo, sin embargo, estas podrían ocurrir si la compañía continúa incrementando su base de capital mientras mantiene el nivel más alto de capitalización ajustada por riesgos.

