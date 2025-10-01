Thermo Fisher Scientific annonce un partenariat de recherche et développement avec l'AstraZeneca BioVentureHub

WILMINGTON, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--La division de recherche clinique PPD™ de Thermo Fisher Scientific, leader mondial au service de la science, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat de recherche et développement (R&D) avec l’AstraZeneca BioVentureHub à Göteborg, en Suède.

Ce partenariat vise à tirer parti de l’expertise combinée de Thermo Fisher et d’AstraZeneca pour stimuler l’innovation et renforcer l’écosystème des sciences de la vie. Une équipe dédiée de Thermo Fisher collaborera avec des scientifiques d’AstraZeneca sur des projets de R&D, en se concentrant dans un premier temps sur les domaines de la chromatographie, de la génomique moléculaire et de la protéomique.

« Il s’agit d’une occasion unique de partager des locaux avec des scientifiques d’AstraZeneca, de stimuler l’innovation collaborative, de renforcer l’écosystème scientifique et de générer de la valeur pour tous les collaborateurs, en facilitant l’accès à des technologies de pointe pour des entreprises émergentes dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie, ainsi que pour des groupes universitaires », a déclaré Leon Wyszkowski, président des services analytiques et de la recherche clinique chez Thermo Fisher Scientific. « Ce partenariat va permettre de réaliser des avancées dans des domaines tels que le développement de médicaments et le développement analytique, donnant ainsi vie à la mission de Thermo Fisher, qui est d’aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. »

« Lorsque deux leaders mondiaux des sciences de la vie unissent leurs forces dans un environnement d’innovation ouvert, des conditions exceptionnelles sont créées pour mener à des découvertes et réaliser des progrès révolutionnaires, », a confié pour sa part Magnus Björsne, PDG de l’AstraZeneca BioVentureHub. « L’arrivée de Thermo Fisher Scientific au BioVentureHub, le campus stratégique de R&D d’AstraZeneca à Göteborg, tout près de la GoCo Health Innovation City, marque une étape importante et ouvre des perspectives dynamiques pour une cocréation scientifique ouverte entre AstraZeneca et Thermo Fisher Scientific. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Thermo Fisher et nous réjouissons à l’idée d’un partenariat très fructueux. »

L’AstraZeneca BioVentureHub fait partie d’un écosystème d’innovation en pleine expansion à Göteborg, qui comprend notamment la GoCo Health Innovation City, le futur siège du laboratoire de bioanalyse de Thermo Fisher actuellement en construction et dont la mise en service est prévue pour mars 2026. Cette installation ultramoderne sera au service des clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique en Europe et dans le monde entier. Elle proposera des capacités de laboratoire de bioanalyse de pointe pour accompagner toutes les étapes du développement pharmaceutique et aider les clients à mettre au point des médicaments qui changeront la vie des patients à travers le monde.

Outre le nouveau laboratoire qui sera mis en service en Suède, l’entreprise exploite un réseau mondial de laboratoires centraux, de bioanalyse et de sciences des vaccins conformes aux BPF (bonnes pratiques de fabrication). Ces laboratoires sont basés à Middleton, dans le Wisconsin, à Highland Heights, dans le Kentucky, à Richmond, en Virginie, à Athlone, en Irlande, à Bruxelles, en Belgique, à Singapour et à Suzhou, en Chine.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, affichant un chiffre d’affaires annuel de plus de 40 milliards de dollars. Notre mission est d’aider nos clients à rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Que nos clients cherchent à accélérer la recherche en sciences de la vie, à résoudre des défis analytiques complexes, à améliorer les diagnostics et les traitements des patients ou à augmenter la productivité de leurs laboratoires, nous sommes là pour les soutenir. Notre équipe mondiale de plus de 100 000 collaborateurs offre une combinaison inégalée de technologies innovantes, de services de facilité d’achat et de services pharmaceutiques par le biais de nos marques cheffes de file de l’industrie, dont Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon et PPD.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.thermofisher.com.

À propos de l’AstraZeneca BioVentureHub

L’AstraZeneca BioVentureHub est une plateforme d’innovation ouverte unique en son genre, qui offre un accès privilégié à l’expertise scientifique d’AstraZeneca, ainsi qu’à ses infrastructures et à ses installations de classe mondiale. Intégré au cœur du site stratégique de R&D d’AstraZeneca à Göteborg, le BioVentureHub permet aux entreprises émergentes du secteur des sciences de la vie et aux universités de travailler et de se développer dans nos domaines d’intérêt : les produits pharmaceutiques, la DeepTech, le numérique et la SustainTech.

Nous encourageons l’innovation en mettant en relation, en catalysant et en accompagnant les acteurs pertinents afin de créer des collaborations fructueuses qui stimulent la croissance de toutes les parties prenantes. Notre culture unique, fondée sur l’audace de partager (« dare-to-share »), la confiance et la curiosité scientifique, alliée à des synergies non concurrentielles, est au cœur de l’esprit du BioVentureHub. Toutes les entreprises qui y travaillent sont indépendantes et AstraZeneca ne détient aucun droit de propriété ou d’innovation. Le BioVentureHub est une fusion d’esprits et de ressources qui conduit à des innovations révolutionnaires et à un leadership industriel. Nous croyons en une croissance commune de l’innovation (« Growing Innovation Together »). Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.azbioventurehub.com.

