PUMA anuncia la renovación anticipada de su asociación con la empresa líder en deportes de fitness HYROX: La Serie Mundial de Carreras de Fitness

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--La empresa deportiva global PUMA ha renovado y ampliado su colaboración con HYROX, la Serie Mundial de Carreras de Fitness, que se espera que atraiga a más de 1,3 millones de participantes en todo el mundo esta temporada. Hasta 2030, PUMA proporcionará la ropa deportiva oficial para HYROX, con zapatillas con tecnología NITRO™, líder en el sector, y se convertirá en el socio titular exclusivo del Campeonato Mundial HYROX. PUMA también ha contratado a tres atletas de élite de HYROX como embajadores globales de la marca.

HYROX, que ha conseguido crear un importante movimiento en el sector al combinar el “running” y el entrenamiento funcional en una competición de ritmo rápido, es el deporte de fitness con mayor crecimiento del mundo. PUMA reconoció el gran potencial de este deporte desde el principio y se ha asociado con HYROX desde la primera carrera en Hamburgo en 2017, antes de convertirse en socio global en 2023. Desde entonces, PUMA ha utilizado la asociación como una plataforma de éxito para aumentar el conocimiento de la marca entre los numerosos y apasionados participantes de este deporte y ofrece productos de alto rendimiento adaptados a las necesidades de los atletas.

“HYROX, que ha crecido enormemente en los últimos años, es una de nuestras colaboraciones más importantes desde el punto de vista estratégico como marca deportiva y una gran vidriera para nuestros innovadores productos de alto rendimiento, como nuestra combinación de la tecnología NITRO™ y el líder del sector PUMAGRIP”, declaró Arthur Hoeld, director ejecutivo de PUMA. “Nuestros productos han demostrado que satisfacen las diferentes necesidades de los atletas en este deporte tan versátil y les ayudan a conseguir los mejores resultados. Nos entusiasman los excelentes comentarios que hemos recibido tanto de los atletas como de nuestros socios, y esto nos ayuda a posicionarnos aún más como marca deportiva”.

A principios de este año, PUMA presentó su primera colección de alto rendimiento para HYROX, que incluye tanto ropa como calzado, y seguirá ampliando esta oferta a lo largo de los próximos años, añadiendo a sus exitosas colecciones PUMA x HYROX más innovaciones de producto y narrativas impulsadas por los atletas, a medida que la colaboración evoluciona hacia 2030.

Como parte del anuncio realizado el miércoles en el primer gran evento de la temporada en Hamburgo, PUMA también anunció una ampliación fantástica de su lista de atletas de élite HYROX.

Entre los nuevos embajadores de HYROX de PUMA se encuentran Jake Williamson, récord mundial de dobles masculino abierto, la poseedora del récord mundial femenino de dobles profesionales y la mujer más rápida de Australia, Joanna Wietrzyk, y Hidde Weersma, el atleta holandés que ganó el Campeonato Mundial Masculino Profesional 25-29 en 2024 y es el entrenador de fuerza y acondicionamiento del NOCNSF, el organismo responsable de la participación de los atletas holandeses en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Ahora forman parte de una lista de más de 60 atletas PUMA en este deporte, entre los que se encuentran la recién coronada campeona mundial HYROX 2025 Linda Meier, la campeona mundial HYROX 2024 Megan Jacoby y el tres veces campeón mundial HYROX y poseedor del récord mundial masculino profesional Hunter McIntyre, entre otros.

El vicepresidente de Marca y Marketing de PUMA, Richard Teyssier, comentó: “La continuación de esta colaboración durante los próximos años refuerza el compromiso de PUMA con el crecimiento de las carreras de fitness y ofrece la plataforma ideal para aumentar el conocimiento de nuestra marca dentro de la comunidad HYROX y más allá. Además, la incorporación de estos destacados atletas a nuestro equipo global subraya nuestro compromiso de apoyar a la próxima generación de talentos del fitness y ganarnos el corazón de los corredores de HYROX, posicionando a PUMA como la marca más innovadora y de mayor confianza de la comunidad”.

“Esta asociación marca un hito decisivo en nuestra trayectoria, y los avances que hemos logrado han sido realmente notables. El año pasado consolidamos esta colaboración con PUMA, que se convirtió en el socio oficial mundial de ropa y calzado para todos los eventos de HYROX. Hoy, al ampliar esta asociación hasta 2030, sentamos las bases para el siguiente capítulo de nuestra evolución”, añadió Moritz Fürste, cofundador de HYROX. “Desde nuestra primera carrera en Hamburgo en 2017, PUMA nos ha acompañado desde el primer día, algo poco habitual en el mundo de las colaboraciones deportivas. Esta relación no solo ha dado forma a la identidad de HYROX, también ha sido fundamental para el crecimiento del propio deporte. Esta colaboración ampliada nos permite seguir superando los límites de la innovación, inspirando a los atletas y garantizando que HYROX siga siendo accesible para competidores de todos los niveles en todo el mundo. La filosofía Go Wild de PUMA encaja a la perfección con el espíritu de HYROX: intrépido, auténtico y con un impulso implacable. Juntos, estamos deseando seguir desafiando los límites y empoderando a las personas para que liberen todo su potencial”.

Con un notable aumento interanual del 100%, HYROX sigue ganando popularidad. La temporada 2024/25 contó con 74 eventos y atrajo a más de 650 000 participantes. A medida que el deporte sigue ganando impulso, se prevé que la temporada 2025/26 atraiga a 1,3 millones de participantes en más de 100 eventos para 2026, lo que consolidará a HYROX como un fenómeno mundial del fitness.

Para celebrar la renovación única y anticipada de la ampliación de su contrato, PUMA estará presente en la ciudad natal de HYROX durante cuatro días repletos de acción en los pabellones feriales de Hamburgo. El evento contará con el primer “Major” de la temporada, en el que las carreras de élite ocuparán un lugar central, ya que los atletas del más alto nivel competirán al máximo. Más de 15 000 atletas competirán en la prueba definitiva de fuerza y resistencia, y la visión de PUMA para HYROX para los próximos cinco años comienza a hacerse realidad.

Para obtener más información sobre PUMA Go Wild, visite www.puma.com, o siga nuestro viaje en las redes sociales @PUMA.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. PUMA lleva 75 años impulsando de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA se compromete a redefinir el deporte y la expresión personal, permitiendo a atletas y consumidores rendir al máximo sin dejar de ser fieles a sí mismos. Con un enfoque en la innovación, la autenticidad y la alegría, PUMA sigue superando los límites del rendimiento y el estilo deportivo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 20 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach, Alemania.

HYROX

HYROX es un ecosistema global de eventos, entrenamiento y “coaching” diseñado para inspirar e impactar a 100 millones de vidas. Con un formato de competencia único de 8 carreras de 1 km y 8 estaciones de diferentes rutinas, HYROX ha establecido el estándar de oro en las competiciones de fitness y está avanzando hacia el reconocimiento olímpico. Al conectar a las comunidades de gimnasios de todo el mundo a través del poder transformador del entrenamiento y la competición, HYROX es el corazón cultural del fitness.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.