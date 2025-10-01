Integrated DNA Technologies e Hamilton stringono una partnership per automatizzare i flussi di lavoro NGS personalizzabili e accelerare la scoperta di biomarcatori
La collaborazione strategica offre una soluzione completa e compatibile con l’automazione dei flussi di lavoro NGS sviluppati da IDT relativi ai sistemi di gestione dei liquidi Hamilton, consentendo agli utenti di scegliere i flussi di lavoro adatti per la profilazione genomica completa di tumori solidi, emopatie e altre patologie.
IDT’s partnership with Hamilton marks a global agreement to develop automation scripts for xGen™ and Archer™ NGS products from IDT for use on Hamilton’s Microlab® STAR™ and NIMBUS® liquid handling platforms. This provides labs worldwide with market-differentiated capabilities from IDT’s diverse NGS portfolio to identify key biomarkers critical for cancer research and other genomic applications.
BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Per offrire agli utenti una soluzione completa di sequenziamento di nuova generazione (NGS), dal campione al risultato, Integrated DNA Technologies (IDT), leader mondiale nel settore della genomica, e Hamilton (Hamilton Company e Hamilton Bonaduz AG), una delle principali imprese internazionali nell’automazione di laboratori di precisione, hanno stretto una partnership strategica per automatizzare i flussi di lavoro della profilazione genomica completa nell’ampia gamma di soluzioni per test e componenti di ricerca NGS personalizzabili sviluppati da IDT, mettendo a disposizione dei laboratori un percorso efficiente per accelerare importanti scoperte genomiche.
