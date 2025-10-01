PUMA宣布提前续签与领先健身运动——全球健身赛事系列HYROX的长期合作伙伴关系

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球运动品牌PUMA已提前续签并延长与全球健身赛事系列HYROX的合作伙伴关系，本赛季预计吸引全球超过130万参与者。在2030年之前，PUMA将为HYROX提供官方运动服饰，包括搭载行业领先NITRO™技术的运动鞋，并成为HYROX世界锦标赛的独家冠名合作伙伴。此外，PUMA还额外签约了三位顶尖HYROX运动员作为全球品牌大使。

HYROX通过将跑步与功能性训练结合为快节奏竞赛，成功在行业内掀起热潮，成为全球增长最快的健身运动。PUMA很早就认识到了这项运动的巨大潜力，自2017年汉堡首场赛事以来一直与HYROX合作，并于2023年成为其全球合作伙伴。自此之后，PUMA以该合作为成功平台，在这项运动的众多热情参与者中提升品牌知名度，并提供根据运动员需求量身定制的高性能产品。

PUMA首席执行官Arthur Hoeld表示：“HYROX近年来发展迅猛，是我们作为运动品牌在战略上最重要的合作伙伴之一，也是展示我们创新高性能产品的绝佳平台，例如NITRO™技术与行业领先PUMAGRIP的结合。我们的产品已证明能支持运动员在这项多样化运动中的不同需求，帮助他们取得优异成绩。从运动员及合作伙伴处获得的积极反馈令我们备受鼓舞，这有助于我们更坚定地树立作为运动品牌的地位。”

今年早些时候，PUMA推出首个HYROX高性能系列，包括服装和鞋类，并将在未来几年继续扩展该产品线，随着合作持续至2030年，为成功的PUMA x HYROX系列增添更多产品创新和以运动员为导向的故事叙述。

作为周三在汉堡举行的本赛季首场重大赛事上公告的一部分，PUMA还宣布了其顶尖HYROX运动员阵容的激动人心的扩展。

PUMA最新的HYROX大使包括男子公开赛双打世界纪录保持者Jake Williamson、女子职业双打世界纪录保持者及澳大利亚速度最快的女子选手Joanna Wietrzyk，以及荷兰运动员Hidde Weersma，他赢得了2024年男子职业25-29岁世界锦标赛冠军，同时也是荷兰奥林匹克委员会和体育同盟(NOCNSF)的力量和体能教练——该机构负责荷兰运动员参加奥运会和残奥会的相关事务。

他们现在加入了该运动中60多名PUMA运动员的阵容，包括最近加冕2025年HYROX世界冠军的Linda Meier、2024年HYROX世界冠军Megan Jacoby和三届HYROX世界冠军兼男子职业世界纪录保持者Hunter McIntyre等。

PUMA品牌与营销副总裁Richard Teyssier评论道：“未来几年合作的延续强化了PUMA对健身赛事发展的承诺，并提供了合适的平台，以在HYROX社区内外提高我们的品牌知名度。不仅如此，将这些杰出运动员聚集到我们的全球团队中，凸显了我们对于培养下一代健身人才、赢得HYROX参赛者的青睐，使PUMA成为该社区最值得信赖和最具创新性品牌的承诺。”

HYROX联合创始人Moritz Fürste补充道：“这一合作标志着我们旅程中的一个决定性里程碑，我们所取得的进展堪称非凡。去年，我们巩固了与PUMA的合作，使其成为所有HYROX赛事的官方全球服装和鞋类合作伙伴，而今天，将合作延长至2030年为我们开启新的发展篇章奠定了基础。从2017年汉堡的首场比赛开始，PUMA从第一天起就与我们同在——这在体育合作领域实属罕见。这种关系不仅塑造了HYROX的身份，也真正成为这项运动发展的基础。这次延长的合作使我们能够继续突破创新界限，激励运动员，并确保HYROX对全球各级参赛者保持可及性。PUMA的‘野不安分’(Go Wild)理念与HYROX精神完美契合——无畏、真实且不懈追求。我们很高兴能共同继续挑战极限，赋能个人释放全部潜力。”

HYROX以惊人的100%同比增长持续飙升人气。2024/25赛季举办了74场赛事，吸引了超过65万参与者。随着这项运动的势头持续，2025/26赛季有望在2026年前通过100多场赛事吸引130万参与者，巩固HYROX作为全球现象级健身运动的地位。

为庆祝双方提前完成独家续约，PUMA将在HYROX的发源地汉堡展览中心驻场四天以上，带来精彩纷呈的活动。该活动将以赛季首场重大赛事为特色，顶级运动员将在此展开巅峰对决。超过15,000名运动员将参加这场力量与耐力的终极考验，PUMA对HYROX未来五年的愿景也由此展开。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA致力于重新定义运动和自我表达，赋能运动员和消费者在展现最佳表现的同时，保持真实的自我。秉持着创新、真实和快乐的理念，PUMA不断突破性能和运动风格的界限。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

关于HYROX

HYROX是一个集赛事、培训和指导于一体的全球生态系统，旨在激励和影响1亿人的生活。基于8 x 1公里跑步和8个训练站的独特比赛形式，HYROX确立了健身竞赛的黄金标准，并正在争取获得奥运会的认可。HYROX凭借训练和比赛的变革力量，连接全球健身社区，成为健身文化的脉搏。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。