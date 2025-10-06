存在的宇宙，認知的宇宙：京都teamLab Biovortex美術館將於2025年10月7日全面揭幕

日本京都--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 藝術團體teamLab的常設美術館——teamLab Biovortex Kyoto將作為「京都車站東南口專案」的一部分，於2025年10月7日在京都市南區盛大開幕。

美術館距離京都站僅幾步之遙，佔地超過10,000平方公尺，將成為teamLab在日本最大的展覽空間。

美術館將展出50多件作品，其中包括首度在日本公開的《Massless Amorphous Sculpture》，該作品基於「環境現象」這一概念，即孕育各種現象的環境使藝術作品得以存在。其他作品包括新亮相的《Megaliths》、《Transient Abstract Life and Return》，以及綜合型多維度創意運動空間《運動森林》、共創協作空間《未來園》，這兩個作品均屬於teamLab的教育項目。

門票現已在官方網站發售。

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

該專案由多家京都和大阪的企業合作參與，在京都站東南區域的市有土地上建設並營運相關設施。這座綜合體旨在成為「創造和傳播新價值的創意樞紐」，規劃包括集teamLab美術館、藝術中心等設施於一體的綜合性文化場所。

透過該專案，teamLab旨在助力京都市實現以文化、藝術和年輕人為核心的京都站東南區域城市發展願景。

teamLab Biovortex Kyoto

2025年10月7日開館

京都府京都市南區東九條東岩本町21-5

票價

門票（指定入場時間）

* 此門票為指定時間入場門票。

* 成人票為動態定價，價格因日期、時間而異。詳情請查詢官方網站。

成人（18歲以上）：3,400円起

13–17歲：2,800円

4–12歲：1,800円

3歲及以下：免費

殘障人士：成人票半價

靈活通票（無指定入場時間）：

* 此門票為指定日期門票。您可以在所選日期的開放時間內隨時入場。

靈活通票：12,000円

門票

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

贊助商

CHIEF、Klook、THIRDWAVE

媒體

新聞資料袋：https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

官方網站：https://www.teamlab.art/e/kyoto/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。