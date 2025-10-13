Integrated DNA Technologies et Hamilton s’associent pour automatiser les flux de travail NGS personnalisables et accélérer la découverte de biomarqueurs

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Afin de fournir aux utilisateurs une solution complète de séquençage de nouvelle génération (NGS), de l’échantillon à la réponse, le leader mondial de la génomique Integrated DNA Technologies (IDT), en collaboration avec Hamilton (Hamilton Company et Hamilton Bonaduz AG), leader mondial de l’automatisation de laboratoire de précision, concluent un partenariat stratégique visant à automatiser les flux de travail de profilage génomique complet (CGP) sur la large gamme de composants de recherche NGS personnalisables et de solutions d’analyse d’IDT, offrant ainsi aux laboratoires un moyen efficace d’accélérer les découvertes génomiques importantes.

Le partenariat entre IDT et Hamilton marque un accord mondial visant à développer des scripts d’automatisation pour les produits NGS xGen™ et Archer™ d’IDT, destinés à être utilisés sur les plateformes de manipulation de liquides Microlab® STAR™ et NIMBUS® de Hamilton. Cela offre aux laboratoires du monde entier des capacités différenciées sur le marché grâce au portefeuille diversifié de produits NGS d’IDT, afin d’identifier les biomarqueurs clés essentiels à la recherche sur le cancer et à d’autres applications génomiques.

« Chez IDT, nous pensons que l’innovation naît lorsque les scientifiques ont la liberté de concevoir des flux de travail adaptés à leurs besoins de recherche », déclare Ajay Gannerkote, président d’IDT. « En associant les solutions NGS flexibles d’IDT à l’expertise de Hamilton en matière d’automatisation, nous supprimons les contraintes qui peuvent découler d’approches uniformisées, afin que les laboratoires puissent accélérer leurs découvertes de manière cohérente et fiable, avec confiance, précision et rapidité, quelle que soit l’ampleur de leur travail. »

« Hamilton est fier de s’associer à IDT pour offrir à la communauté scientifique mondiale des flux de travail NGS flexibles et prêts à l’automatisation », déclare Michael Mouradian, vice-président de la stratégie scientifique et du développement commercial chez Hamilton. « En combinant l’ingénierie de précision et les plateformes de manipulation de liquides fiables de Hamilton avec les solutions d’analyse innovantes d’IDT, nous permettons aux laboratoires d’atteindre une plus grande évolutivité, cohérence et efficacité dans leurs découvertes génomiques. Ce partenariat reflète l’engagement de Hamilton à fournir aux scientifiques des solutions qui accélèrent les avancées dans la recherche et au-delà. »

Cet accord mondial souligne la mission d’IDT qui consiste à fournir des solutions modulaires et évolutives qui s’adaptent aux exigences changeantes de la recherche, tandis que l’expertise de Hamilton en matière d’automatisation garantit précision et cohérence à chaque étape. Pour les chercheurs, cela peut se traduire par une réduction du temps consacré aux processus manuels et un gain de temps pour générer des données exploitables, ce qui favorise les progrès dans la recherche sur le cancer et au-delà. Ce partenariat renforce également l’offre d’IDT en matière d’analyses NGS de l’échantillon au rapport, qui comprend des solutions indépendantes de toute plateforme et conçues pour répondre à tous les besoins des laboratoires en matière de recherche sur les tumeurs solides et les cancers du sang.

Pour plus d'informations sur le vaste portefeuille et les capacités NGS d'IDT, et pour plus d'informations sur le partenariat

À propos de Hamilton

Hamilton est un fabricant mondial de premier plan qui fournit des postes de travail automatisés pour la manipulation de liquides et des technologies d’automatisation de laboratoire à la communauté scientifique. Axés sur une conception innovante, les produits Hamilton intègrent des technologies brevetées de manipulation des liquides dans une gamme qui comprend des plateformes de manipulation des liquides, des solutions standard basées sur des applications, des petits appareils, des consommables et des solutions OEM de manipulation des liquides. Reconnus pour faire progresser les industries des sciences de la vie, du diagnostic clinique, de la médecine légale et des biotechnologies, les produits Hamilton offrent fiabilité, performance et flexibilité. Soucieux de garantir un engagement continu en faveur de la qualité, Hamilton utilise des techniques de fabrication de pointe dans ses usines de Reno, dans le Nevada, et de Bonaduz, en Suisse, et a obtenu la certification internationale ISO 9001. Société privée, Hamilton a son siège social à Reno, dans le Nevada, à Franklin, dans le Massachusetts, et à Bonaduz, en Suisse, ainsi que des filiales dans le monde entier. www.hamiltoncompany.com.

À propos d’IDT

S’appuyant sur une base solide d’innovation, d’expertise et de fiabilité, Integrated DNA Technologies (IDT) est passée du statut de fabricant d’oligonucléotides à celui de fournisseur leader dans le domaine de la génomique. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires scientifiques et mondiaux dans le domaine de la santé afin de permettre des avancées génomiques à grande échelle. Notre vision, qui consiste à permettre aux chercheurs de passer rapidement du laboratoire à des avancées qui changent la vie, reflète notre engagement continu en faveur d’un avenir plus sain et plus radieux pour tous.

IDT est fière de faire partie de Danaher, un leader mondial dans le domaine des sciences et des technologies. Ensemble, nous combinons nos capacités pour accélérer l’impact concret des sciences et technologies de demain sur l’amélioration de la santé humaine.

Pour plus d’informations sur IDT, rendez-vous sur www.idtdna.com et suivez l’entreprise sur LinkedIn, X, Facebook, YouTube et Instagram.

