Universe of Existence, Universe of Perception: teamLab Biovortex Kyoto apre le porte il 7 ottobre 2025. Il programma completo

teamLab Biovortex Kyoto, art collective teamLab’s permanent art museum, is set to open in Kyoto on October 7, 2025. This museum, located within walking distance of Kyoto Station, will be teamLab's largest exhibition in Japan, spanning over 10,000 square meters. (Teaser Video: teamLab Biovortex Kyoto, Kyoto ©︎ teamLab)

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, il museo permanente d'arte collettiva di teamLab verrà inaugurato il 7 ottobre 2025 a Minami-ku, Kyoto, nell'ambito del Kyoto Station Southeast Area Project.
Il museo, situato a pochi passi dalla stazione di Kyoto, sarà la più grande mostra di teamLab in Giappone, con una superficie di oltre 10.000 metri quadrati.

Il museo presenterà più di 50 opere d'arte, tra cui Massless Amorphous Sculpture, un'opera esibita per la prima volta in Giappone, basata sui Fenomeni ambientali, un concetto secondo il quale le opere d'arte esistono grazie ai vari fenomeni prodotti dall'ambiente.

Riassunto: Il collettivo artistico teamLab il 7 ottobre 2025 inaugura un nuovo museo, il teamLab Biovortex Kyoto

