Universe of Existence, Universe of Perception: teamLab Biovortex Kyoto apre le porte il 7 ottobre 2025. Il programma completo

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, il museo permanente d'arte collettiva di teamLab verrà inaugurato il 7 ottobre 2025 a Minami-ku, Kyoto, nell'ambito del Kyoto Station Southeast Area Project.

Il museo, situato a pochi passi dalla stazione di Kyoto, sarà la più grande mostra di teamLab in Giappone, con una superficie di oltre 10.000 metri quadrati.

Il museo presenterà più di 50 opere d'arte, tra cui Massless Amorphous Sculpture, un'opera esibita per la prima volta in Giappone, basata sui Fenomeni ambientali, un concetto secondo il quale le opere d'arte esistono grazie ai vari fenomeni prodotti dall'ambiente.

