Thermo Fisher Scientific anuncia una asociación de I+D con AstraZeneca BioVentureHub

WILMINGTON, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--La unidad de investigación clínica PPD™ de Thermo Fisher Scientific —el líder mundial en servicios para la ciencia— anunció hoy una nueva asociación de investigación y desarrollo (I+D) con AstraZeneca BioVentureHub, en Gotemburgo, Suecia.

La asociación tiene como objetivo aprovechar la experiencia combinada de Thermo Fisher y AstraZeneca para impulsar la innovación y fortalecer el ecosistema de ciencias de la vida. Un equipo especializado de Thermo Fisher trabajará de forma conjunta con los científicos de AstraZeneca en proyectos colaborativos de I+D, enfocados inicialmente en cromatografía, genómica molecular y proteómica.

"Esta es una oportunidad única para trabajar de manera conjunta con los científicos de AstraZeneca, impulsar la innovación colaborativa, fortalecer el ecosistema científico y crear valor para todos los colaboradores; ofrecemos un acceso fácil a tecnologías de vanguardia para empresas emergentes de ciencias de la vida y biotecnología, así como para equipos académicos”, dijo Leon Wyszkowski, presidente de servicios analíticos e investigación clínica de Thermo Fisher Scientific.

Información de contacto para medios:

Mike Lawrence
director de Comunicaciones,
Thermo Fisher Scientific
ppdmedia@thermofisher.com

Magnus Björsne
director ejecutivo de AstraZeneca BioVentureHub,
director de la Unidad de Innovación BioVenture (BioVenture Innovation Unit)
magnus.bjorsne@astrazeneca.com

Industry:

Thermo Fisher

NYSE:TMO
Details
Headquarters: Waltham, Massachusetts
CEO: Marc N. Casper
Employees: 100,000
Organization: PUB
Revenues: $40 Billion (2021)
