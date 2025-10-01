PUMA annonce la reconduction de son partenariat long terme avec HYROX, le circuit mondial de compétitions de fitness.

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L’équipementier sportif mondial PUMA a renouvelé et prolongé son partenariat avec HYROX, le circuit mondial de compétitions de fitness, qui devrait rassembler plus de 1,3 million de participants dans le monde cette saison. Jusqu’en 2030, PUMA fournira les tenues officielles de HYROX, avec notamment des chaussures intégrant la technologie NITRO™ de pointe, et deviendra le partenaire exclusif des Championnats du Monde HYROX. PUMA a également signé trois nouveaux athlètes HYROX d’élite en tant qu’ambassadeurs de marque à l’échelle mondiale.

HYROX, qui a su créer un véritable mouvement dans l’industrie en combinant course à pied et entraînement fonctionnel dans une compétition intense, est aujourd’hui le sport fitness connaissant la plus forte croissance au monde. PUMA a perçu très tôt le potentiel de cette discipline et s’est associé à HYROX dès la première course organisée à Hambourg en 2017, avant de devenir partenaire mondial en 2023. Depuis, PUMA utilise ce partenariat comme plateforme pour accroître la notoriété de sa marque auprès d’une communauté passionnée, tout en proposant des équipements de pointe conçus pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes.

« HYROX a connu une croissance spectaculaire ces dernières années. Ce partenariat est stratégique pour nous en tant que marque de sport, et constitue une vitrine exceptionnelle pour nos produits de performance innovants, tels que notre combinaison de la technologie NITRO™ et de la semelle PUMAGRIP, leader sur le marché », déclare Arthur Hoeld, CEO de PUMA. « Nos produits ont démontré leur capacité à répondre à toutes les exigences de ce sport très complet, et à accompagner les athlètes vers de grandes performances. Les retours extrêmement positifs que nous recevons, tant de la part des athlètes que de nos partenaires, renforcent notre positionnement en tant que marque sportive de référence. »

En 2025, PUMA a lancé sa première collection performance dédiée à HYROX, comprenant à la fois des vêtements et des chaussures. Cette offre continuera de s’enrichir dans les années à venir, avec de nouvelles innovations produits et des contenus inspirés par les athlètes, venant compléter les collections PUMA x HYROX déjà plébiscitées, alors que le partenariat se poursuit jusqu’en 2030.

Lors du premier grand événement de la saison à Hambourg, organisé ce mercredi, PUMA a également annoncé l’élargissement de son équipe d’athlètes élite HYROX, marquant une nouvelle étape dans le développement du partenariat.

Parmi les nouveaux ambassadeurs HYROX de PUMA figurent :

Jake Williamson , détenteur du record du monde en catégorie Men’s Open Doubles

, détenteur du record du monde en catégorie Men’s Open Doubles Joanna Wietrzyk , détentrice du record du monde en Women’s Pro Doubles et femme la plus rapide d’Australie

, détentrice du record du monde en Women’s Pro Doubles et femme la plus rapide d’Australie Hidde Weersma, athlète néerlandais sacré champion du monde Men’s Pro 25-29 en 2024 et préparateur physique du NOCNSF – l’organisme en charge de la participation des athlètes néerlandais aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ils rejoignent une équipe de plus de 60 athlètes PUMA engagés dans la discipline, parmi lesquels Megan Jacoby, championne du monde 2024, et Hunter McIntyre, triple champion du monde HYROX et détenteur du record du monde en Men’s Pro.

Richard Teyssier, Vice-Président Brand & Marketing PUMA, commente : « La prolongation de ce partenariat pour les cinq prochaines années témoigne de l’engagement de PUMA envers le développement du fitness racing, et nous offre une plateforme idéale pour renforcer notre notoriété au sein de la communauté HYROX et au-delà. Par ailleurs, le fait de réunir ces athlètes d’exception au sein de notre équipe mondiale illustre notre volonté de soutenir la nouvelle génération de talents et de conquérir le cœur des compétiteurs HYROX, en positionnant PUMA comme la marque la plus innovante et la plus fiable de la communauté. »

« Ce partenariat marque une étape clé dans notre développement, et les progrès réalisés jusqu’ici sont tout simplement remarquables. L’an dernier, nous avons consolidé cette collaboration en faisant de PUMA notre partenaire mondial officiel pour les vêtements et les chaussures sur l’ensemble des événements HYROX. Aujourd’hui, l’extension de ce partenariat jusqu’en 2030 ouvre un nouveau chapitre de notre évolution », déclare Moritz Fürste, co-fondateur de HYROX. « Depuis notre toute première course à Hambourg en 2017, PUMA est à nos côtés. Ce partenariat renforcé nous permet de continuer à repousser les limites de l’innovation, à inspirer les athlètes et à faire en sorte que HYROX reste accessible aux compétiteurs de tous niveaux, partout dans le monde. La philosophie Go Wild de PUMA s’aligne parfaitement avec l’esprit HYROX : audacieux, authentique et animé par une volonté constante de se dépasser. Ensemble, nous sommes impatients de continuer à repousser les limites et à aider chacun à révéler son plein potentiel. »

Avec une croissance annuelle remarquable de 100 %, HYROX poursuit son ascension. La saison 2024/25 a compté 74 événements et rassemblé plus de 650 000 participants. Porté par une dynamique forte, le sport devrait attirer 1,3 million de participants à travers plus de 100 événements d’ici 2026, confirmant HYROX comme un véritable phénomène mondial du fitness.

Pour célébrer l’annonce de la prolongation du contrat, PUMA sera présent dans la ville d’origine de HYROX pendant plus de quatre jours d’action intense au sein de la ville d’Hambourg. Plus de 15 000 athlètes s’affronteront dans une épreuve ultime de force et d’endurance, marquant le coup d’envoi de la vision de PUMA pour HYROX pour les cinq prochaines années.

