Latecoere renforce sa collaboration spatiale avec Airbus sur la plateforme Eurostar Neo

Latecoere (Paris:LAT), partenaire de rang 1 des avionneurs, renforce sa collaboration avec Airbus Defence & Space sur la plateforme Eurostar Neo, le satellite de télécommunications de nouvelle génération à hautes performances.

La division Space Solutions de Latecoere s’est vu attribuer deux nouveaux contrats en build-to-print :

Pour deux satellites Eurostar Neo dans le cadre d’un programme de défense : Latecoere livrera l’ensemble du harnais de la plateforme, couvrant le module de service, le module de communication, ainsi que l’ensemble des connecteurs.

Pour les deux satellites Eurostar Neo Al Yah 4 et Al Yah 5 opérés par Yahsat, un opérateur basé aux Émirats arabes unis : Latecoere produira le harnais électrique du module de service, ainsi qu’un jeu de connecteurs.

Latecoere assurera également l’intégration de ces harnais sur la structure des satellites dans les installations d’Airbus Defence & Space. Pour donner un ordre de grandeur, un harnais de module de service comprend environ 16 000 terminaisons électriques, tandis qu’un harnais de service de communication peut en atteindre 30 000.

André-Hubert Roussel, Directeur Général de Latecoere, a déclaré : « Latecoere est fier de renouveler son engagement aux côtés d’Airbus sur la plateforme Eurostar Neo, qui s’appuie sur les atouts, l’expérience et plus de 30 ans d’héritage de la famille Eurostar, et constitue une référence dans l’industrie en matière de fiabilité en orbite. »

Capitalisant sur trois décennies d’expertise, la division Space Solutions de Latecoere est le leader européen du harnais électrique spatial. S’appuyant sur ses centres de compétences en Europe (Vendargues, France) et en Amérique du Nord (Hermosillo, Mexique), elle fournit des solutions de pointe et complètes à ses clients du secteur spatial à travers le monde.

A propos de Latecoere

Partenaire de rang 1 des grands donneurs d’ordre industriels (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft, Lockheed Martin, Thales), Latecoere sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un monde durable.

Le Groupe intervient dans l’ensemble des segments de l’industrie aérospatiale (commercial, régional, aviation d’affaires, défense), tout au long du cycle de vie des produits, principalement dans quatre domaines d’activité :

Aérostructures : portes, fuselage, voilure et empennage, bielles ;

: portes, fuselage, voilure et empennage, bielles ; Systèmes d’interconnexion : câblage, baies avioniques, systèmes embarqués, bancs de test ;

: câblage, baies avioniques, systèmes embarqués, bancs de test ; Services & produits spéciaux : support client, maintenance, réparation, systèmes vidéo ;

: support client, maintenance, réparation, systèmes vidéo ; Solutions Espace : harnais électriques et sous-ensembles pour satellites, lanceurs et véhicules spatiaux.

Le Groupe opère au plus près de ses clients grâce à ses implantations dans 13 pays, organisées autour de deux zones régionales : EMEA & Asie d’une part, et Amériques d’autre part. En 2024, il employait plus de 5 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 705,8 millions d’euros.

