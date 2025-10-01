AM Best Revisa Perspectivas a Positivas para Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. en su Calificación de Fortaleza Financiera y su Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “a-” (Excelente) de Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. (GMX) (Ciudad de México, México). Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado para GMX la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) con una perspectiva estable.

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de GMX reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las revisiones de perspectivas a positivas para la FSR y la ICR de Largo Plazo reflejan la expectativa de AM Best de que GMX podrá mantener su nivel de capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, de acuerdo con el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Esto también considera la operación rentable de la compañía, caracterizada por suficiencia de prima que se espera contribuya al fortalecimiento del capital en el futuro.

GMX es subsidiaria de GMS Valore, S.A. de C.V., lo que le brinda sinergias y eficiencias operativas como miembro de este grupo. La compañía inició operaciones en la Ciudad de México en 1998 y es una de las mayores compañías en el segmento de daños en México. La principal línea de negocio de la compañía es responsabilidad general y profesional, operando principalmente a través de una red de agentes independientes y promotores, así como ventas en línea.

GMX ha fortalecido su base de capital consistentemente a través de resultados netos positivos a lo largo de los años, así como una creciente reserva catastrófica. La capitalización ajustada por riesgos de GMX se encuentra en el nivel más fuerte, de acuerdo con el BCAR. El balance de la compañía está aún más protegido por una estructura exhaustiva de reaseguro, la cual está colocada, en su mayoría, entre participantes con un excelente nivel de security.

Por más de seis años, el fuerte desempeño operativo de GMX ha sido caracterizado por suficiencia de prima con un amplio margen. La rentabilidad ha sido conseguida consistentemente por medio de los resultados técnicos y reforzada aún más por los ingresos por inversiones, los cuales han mejorado en años recientes a medida que GMX logra una mayor sofisticación en su manejo de activos y operaciones.

El equipo directivo de GMX cuenta con sólido historial en términos de implementación de estrategias y en aprovechamiento de las oportunidades para innovar en el cada vez más competitivo mercado de seguros en México, a través de sus canales digitales y capacidades tecnológicas.

Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si GMX es capaz de demostrar estabilidad en su capitalización ajustada por riesgos, a través de resultados rentables y un prudente manejo de capital. Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un deterioro continuo de los resultados técnicos a un nivel que ya no respalden la evaluación de fuerte del desempeño operativo y, en última instancia, cause una erosión de la base de capital de la compañía, debilitando su fortaleza de su balance.

