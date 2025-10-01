PhotonPay geht Partnerschaft mit Thredd ein, um die Karteninfrastruktur zu verbessern

LONDON--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, eine KI-gestützte Finanzinfrastruktur-Plattform, ist eine strategische Partnerschaft mit Thredd eingegangen, einem weltweit führenden Zahlungsabwickler, um die grundlegende Verarbeitungsarchitektur für Emittenten der PhotonPay-Karte weltweit zu stärken.

Durch diese Zusammenarbeit kann PhotonPay die Funktionalität seiner Kartenprodukte weiter verfeinern – einschließlich fortschrittlicher Kostenkontrollen für Karten, schnellerer Abrechnungswege und tokenbasierter Zahlungen – und seinen Kunden so ein sichereres, optimiertes und flexibleres Zahlungserlebnis für virtuelle und physische Karten bieten.

Mit der modularen Technologie von Thredd erweitert PhotonPay die Reichweite seiner Kartenlösungen, wobei es gleichzeitig die Einhaltung lokaler Vorschriften sicherstellt und die betriebliche Effizienz erhöht. Die Unterstützung von Thredd umfasst BIN-Management, Echtzeitverarbeitung und die Integration von Tokenization-Funktionen wie Apple Pay und Google Pay, mit denen es die Möglichkeiten von PhotonPay erweitert, Kartendienste in großem Umfang auf den wichtigsten globalen Märkten bereitzustellen.

„Die technische Flexibilität und regionale Expertise von Thredd haben uns maßgeblich dabei geholfen, die Infrastruktur hinter der PhotonPay Card zu optimieren“, so Lewison Chen, Gründer und CEO von PhotonPay. „Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft zu vertiefen und so unseren Kunden weiterhin intelligentere globale Zahlungslösungen anzubieten.“

„PhotonPay baut ein digitales Zahlungsnetzwerk der nächsten Generation auf, und Thredd ist stolz darauf, die Technologieplattform zu unterstützen, auf die sich dieses Wachstum stützt“, sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. „Wir freuen uns darauf, eine größere Produktagilität und eine schnellere regionale Expansion für die Kartenangebote von PhotonPay zu ermöglichen.“

Über PhotonPay

PhotonPay, eine KI-gestützte Finanzinfrastruktur, wurde 2015 gegründet. Mit über 10 Niederlassungen weltweit und Aktivitäten in mehr als 230 Ländern oder Regionen ermöglicht PhotonPay effiziente, sichere und integrierte globale Zahlungen, um das Geschäftswachstum mit unbegrenzten Ambitionen voranzutreiben.

PhotonPay wird von mehr als 200.000 Unternehmen weltweit geschätzt, um Herausforderungen im Bank- und Zahlungsverkehr zu meistern. Das Unternehmen bietet einfache, skalierbare und anpassbare Lösungen – einschließlich Konten, Kartenausgabe, nationale und internationale Zahlungen sowie Embedded Finance.

Mit Lizenzen und Compliance-Abdeckung in strategischen Regionen ermöglicht die einheitliche Infrastruktur von PhotonPay Unternehmen, ihre Produktentwicklung zu beschleunigen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben.

www.photonpay.com/hk

Über Thredd

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Zahlungsabwicklung für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir wickeln jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen ab und bedienen über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, in 47 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://www.thredd.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.