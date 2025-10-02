Danemark : TotalEnergies accueille un partenaire et futur client au sein du projet CCS Bifrost

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies, au travers de sa filiale TotalEnergies E&P Denmark, a conclu un accord de cession d’une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à la société CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand SCHWENK. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies E&P Denmark détiendra désormais une participation de 45 % dans le projet Bifrost en tant qu’opérateur, aux côtés de CarbonVault (35 %) et de Nordsøfonden (20 %).

Le projet Bifrost, qui comprend deux licences de stockage offshore de CO₂ situées à environ 200 kilomètres à l’ouest des côtes danoises, fait partie du portefeuille de projets de captage et stockage de carbone (Carbon Capture and Storage, CCS) de TotalEnergies en mer du Nord.

SCHWENK est engagé dans la décarbonation de ses activités en Europe et a choisi Bifrost comme solution privilégiée pour stocker ses futures émissions. Ce partenariat au sein du projet Bifrost illustre la manière dont TotalEnergies peut contribuer à la réduction des émissions de ses clients en associant la feuille de route de décarbonation d’un émetteur industriel aux capacités d’un développeur de solutions CCS.

« Nous nous réjouissons de faire équipe avec ce nouveau partenaire pour veiller au bon déploiement du projet Bifrost, pierre angulaire de l’ambition nationale du Danemark de créer un hub européen pour le stockage du CO 2 », a déclaré Arnaud Le Foll, Directeur New Business – Neutralité Carbone de TotalEnergies.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’approbation du régulateur.

TotalEnergies et le stockage du carbone

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. Pour ses émissions résiduelles ainsi que les émissions de ses clients, la Compagnie développe des projets industriels de stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien positionnée pour permettre une décarbonation à grande échelle des secteurs industriels pour lesquels la réduction des émissions est la plus difficile, notamment grâce à des projets comme Northern Lights en Norvège, Northern Endurance Partnership au Royaume-Uni, Bayou Bend aux États-Unis, Aramis aux Pays-Bas et Bifrost au Danemark.

