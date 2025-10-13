Integrated DNA Technologies und Hamilton gehen in Partnerschaft, um anpassbare NGS-Workflows zu automatisieren und die Biomarker-Entdeckung zu beschleunigen

BOULDER, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Um Anwendern eine vollständige Lösung für Next-Generation-Sequencing (NGS) von der Probe bis zum Ergebnis bereitzustellen, gehen der globale Genomik-Marktführer Integrated DNA Technologies (IDT), und Hamilton (Hamilton Company und Hamilton Bonaduz AG), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich präziser Laborautomatisierung, eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, umfassende Workflows für das Comprehensive Genomic Profiling (CGP) über das breite Spektrum an individuell anpassbaren NGS-Forschungskomponenten und Assay-Lösungen von IDT zu automatisieren, um Labore in die Lage zu versetzen, wichtige genomische Entdeckungen auf effiziente Weise voranzutreiben.

Die Partnerschaft von IDT mit Hamilton stellt eine globale Vereinbarung zur Entwicklung von Automatisierungsskripten für die xGen™- und Archer™-NGS-Produkte von IDT zur Verwendung auf Hamiltons Microlab® STAR™- und NIMBUS®-Liquid-Handling-Plattformen dar. Damit erhalten Labore weltweit marktdifferenzierte Funktionen aus dem vielfältigen NGS-Portfolio von IDT, um wichtige Biomarker zu identifizieren, die für die Krebsforschung und andere genomische Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind.

„Bei IDT sind wir der Meinung, dass Innovationen erfolgen, wenn Wissenschaftler die Freiheit haben, Workflows so zu gestalten, dass sie ihren Forschungsbedürfnissen entsprechen“, sagte Ajay Gannerkote, Präsident von IDT. „Durch die Kombination der flexiblen NGS-Lösungen von IDT mit Hamiltons Automatisierungsexpertise beseitigen wir Einschränkungen, die häufig mit One-Size-fits-all-Ansätzen einhergehen. So können Labore ihre Entdeckungen unabhängig vom Umfang ihrer Arbeit kontinuierlich und zuverlässig mit Vertrauen, Präzision und Geschwindigkeit vorantreiben.“

„Hamilton ist stolz darauf, mit IDT zusammenzuarbeiten, um der globalen Forschungsgemeinschaft flexible, automatisierungsbereite NGS-Workflows zugänglich zu machen“, sagte Michael Mouradian, Vice President of Scientific Strategy and Market Development bei Hamilton. „Durch die Kombination der Präzisionstechnik und der bewährten Liquid-Handling-Plattformen von Hamilton mit den innovativen Assay-Lösungen von IDT versetzen wir Labore in die Lage, eine größere Skalierbarkeit, Konsistenz und Effizienz bei ihren genomischen Entdeckungen zu erzielen. Die Partnerschaft spiegelt das Engagement von Hamilton wider, Wissenschaftler mit Lösungen zu unterstützen, die Durchbrüche in der Forschung und darüber hinaus ermöglichen.“

Die globale Vereinbarung unterstreicht die Bemühungen von IDT, modulare und skalierbare Lösungen bereitzustellen, die sich an die sich wandelnden Anforderungen der Forschung anpassen, während die Automatisierungsexpertise von Hamilton Präzision und Konsistenz in jedem Schritt gewährleistet. Für Forscher bedeutet dies weniger Zeitaufwand für manuelle Prozesse und mehr Zeit für die Generierung verwertbarer Daten, um Fortschritte in der Krebsforschung und darüber hinaus zu erzielen. Zudem stärkt die Partnerschaft das NGS-Sample-to-Report-Portfolio von IDT, das plattformunabhängige Lösungen umfasst, die auf die Anforderungen aller Labore in der Forschung zu soliden Tumoren und Blutkrebserkrankungen zugeschnitten sind.

Über Hamilton

Hamilton ist ein weltweit führender Hersteller von automatisierten Liquid-Handling-Workstations und Laborautomatisierungstechnologien für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Mit einem Fokus auf innovatives Design integriert Hamilton patentierte Liquid-Handling-Technologien in seine Produkte. Das Portfolio umfasst Liquid-Handling-Plattformen, standardisierte anwendungsbasierte Lösungen, kleine Geräte, Verbrauchsmaterialien und OEM-Liquid-Handling-Lösungen. Die Produkte von Hamilton sind für die Förderung der Biowissenschaften, der klinischen Diagnostik, der Forensik und der Biotechnologiebranche bekannt und zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Leistung und Flexibilität aus. Hamilton engagiert sich kontinuierlich für Qualität und gewährleistet diese durch modernste Fertigungsverfahren an Produktionsstandorten in Reno, Nevada und Bonaduz, Schweiz, sowie durch eine weltweite ISO 9001-Zertifizierung. Als privat geführtes Unternehmen unterhält Hamilton Firmenzentralen in Reno (Nevada), Franklin (Massachusetts) und Bonaduz (Schweiz) sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. www.hamiltoncompany.com.

Über IDT

Aufbauend auf einer soliden Basis aus Innovation, Fachkompetenz und Zuverlässigkeit hat sich Integrated DNA Technologies (IDT) von einem Oligo-Hersteller zu einem führenden Genomics-Anbieter entwickelt. Wir arbeiten Seite an Seite mit wissenschaftlichen und globalen Gesundheitspartnern, um bahnbrechende Fortschritte in der Genomik im großen Maßstab zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, Forschern den Schritt vom Labor zu lebensverändernden Entwicklungen zu erleichtern, um eine gesündere und bessere Zukunft für alle zu ermöglichen.

IDT ist stolz darauf, Teil von Danaher zu sein, einem weltweit führenden Unternehmen in Wissenschaft und Technologie. Gemeinsam bündeln wir unsere Kompetenzen, um die realen Auswirkungen der Wissenschaft und Technologie von morgen zu beschleunigen und die menschliche Gesundheit zu verbessern.

Weitere Informationen zu IDT finden Sie unter www.idtdna.com. Folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn, X, Facebook, YouTube und Instagram.

Haftungsausschluss: RUO — Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren bestimmt. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, sind diese Produkte seitens IDT nicht für die Verwendung in klinischen Anwendungen vorgesehen, und IDT übernimmt keine Gewähr für ihre Eignung oder Tauglichkeit für klinische Diagnosezwecke. Der Käufer ist allein verantwortlich für alle Entscheidungen bezüglich der Verwendung dieser Produkte und aller damit verbundenen regulatorischen oder rechtlichen Verpflichtungen.

