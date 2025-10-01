PhotonPay s’associe à Thredd pour améliorer son infrastructure de cartes

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--PhotonPay, une plateforme d’infrastructure financière basée sur l’IA, a conclu un partenariat stratégique avec Thredd, un leader mondial du traitement des paiements, afin de renforcer l’architecture sous-jacente de traitement des émetteurs de la carte PhotonPay à l’échelle mondiale.

Cette collaboration permet à PhotonPay d’affiner encore plus les fonctionnalités de ses produits de cartes, notamment les contrôles avancés des dépenses par carte, l’accélération des délais de règlement et les paiements tokenisés, offrant ainsi à ses clients une expérience de paiement plus sécurisée, harmonisée et flexible, tant pour les cartes virtuelles que physiques.

Grâce à la technologie modulaire de Thredd, PhotonPay étend la portée de ses solutions de cartes tout en garantissant la conformité avec les réglementations locales et en améliorant l’efficacité opérationnelle. Le soutien de Thredd couvre la gestion des numéros d’identification bancaire (BIN), le traitement en temps réel et l’intégration de fonctionnalités de tokenisation telles qu’Apple Pay et Google Pay, renforçant ainsi la capacité de PhotonPay à déployer des services de cartes à grande échelle sur les principaux marchés mondiaux.

« La flexibilité technique et l’expertise régionale de Thredd ont joué un rôle déterminant dans l’optimisation de l’infrastructure derrière la carte PhotonPay », déclare Lewison Chen, fondateur et directeur général de PhotonPay. « Nous sommes ravis d’approfondir ce partenariat tandis que nous continuons à fournir des solutions de paiement mondiales plus intelligentes à nos clients. »

« PhotonPay construit un réseau de paiement numérique de nouvelle génération, et Thredd est fier de soutenir la couche technologique qui sous-tend cette croissance », déclare Jim McCarthy, directeur général de Thredd. « Nous sommes impatients de permettre une plus grande agilité des produits et une expansion régionale plus rapide pour les offres de cartes de PhotonPay. »

À propos de PhotonPay

PhotonPay, une infrastructure financière basée sur l’IA, a été lancée en 2015. Avec plus de 10 bureaux internationaux et des opérations dans plus de 230 pays/régions, PhotonPay permet des paiements internationaux efficaces, sécurisés et intégrés afin de stimuler la croissance des entreprises avec des ambitions infinies.

Reconnu par plus de 200 000 entreprises dans le monde entier pour aider à surmonter les défis bancaires et de paiement, PhotonPay fournit des solutions simples, évolutives et personnalisables, notamment des comptes, l’émission de cartes, des paiements nationaux/internationaux et des services financiers intégrés.

Grâce à ses licences et à sa conformité dans des régions stratégiques, l’infrastructure unifiée de PhotonPay permet aux entreprises d’accélérer le développement de leurs produits, d’améliorer leur efficacité opérationnelle et de favoriser une croissance durable.

www.photonpay.com/hk

À propos de Thredd

Thredd est le partenaire de confiance en matière de traitement des paiements de nouvelle génération pour les innovateurs qui cherchent à moderniser leurs offres de paiement dans le monde entier. Forts d’une présence dans 47 pays, nous traitons des milliards de transactions de débit, de prépaiement et de crédit chaque année, au service de plus de 100 fintechs, banques numériques, fournisseurs de finance embarquée, allant des particuliers aux entreprises. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.thredd.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.