PhotonPay與Thredd合作強化卡支付基礎設施

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由人工智慧驅動的金融基礎設施平台PhotonPay已與全球領先的支付處理商Thredd達成策略合作夥伴關係，強化PhotonPay Card在全球的發卡處理架構。

此項合作使PhotonPay得以進一步完善其卡片產品功能——包括進階的卡片支出控制、更快速的結算路由，以及代幣化支付——為客戶在虛擬卡與實體卡上提供更安全、精簡且具彈性的支付體驗。

憑藉Thredd的模組化技術，PhotonPay正在擴展其卡片解決方案的覆蓋範圍，同時確保符合當地法規並提升營運效率。Thredd的支援涵蓋BIN管理、即時處理，以及整合Apple Pay與Google Pay等代幣化功能，強化PhotonPay在主要全球市場大規模部署卡片服務的能力。

PhotonPay創辦人兼執行長Lewison Chen表示：「Thredd的技術靈活性與區域專業知識，對於協助我們優化PhotonPay Card背後的基礎設施發揮了關鍵作用。我們期待能進一步深化此合作關係，持續為客戶提供更智慧的全球支付解決方案。」

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「PhotonPay正在打造新一代的數位支付網路，而Thredd很榮幸能支援推動這項成長的技術基礎。我們期待協助PhotonPay的卡片服務提高更高的產品靈活性，並加速區域擴展。」

關於PhotonPay

由人工智慧驅動的金融基礎設施PhotonPay成立於2015年。PhotonPay支援全球超過10個辦公室，並在230多個國家/地區展開業務運營，致力於實現高效、安全與整合的全球支付，推動企業懷抱無限的雄心壯志持續成長。

PhotonPay獲得全球200,000多家企業的信賴，協助其克服銀行與支付難題，提供簡單、可擴展且可自訂的解決方案——包括帳戶、發卡、國內/國際支付以及嵌入式金融。

憑藉在戰略性區域的許可證與合規涵蓋範圍，PhotonPay的統一基礎設施使企業能夠加速產品開發、提升營運效率並推動永續成長。

www.photonpay.com/hk

關於Thredd

Thredd是尋求全球支付服務現代化的創新者所信賴的次世代支付處理合作夥伴。我們每年處理數十億筆簽帳卡、預付卡及信用卡交易，為遍佈47個國家/地區、橫跨消費端至企業端的超過100家金融科技公司、數位銀行及嵌入式金融服務提供商提供服務。若要了解更多資訊，請瀏覽https://www.thredd.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人
Thredd
Simeon Lando
行銷長
press@thredd.com

