Thermo Fisher Scientific kondigt R&D-partnerschap aan met AstraZeneca BioVentureHub

WILMINGTON, N.C.--(BUSINESS WIRE)--De klinische onderzoeksafdeling PPD™ van Thermo Fisher Scientific, wereldleider op het gebied van wetenschappelijke dienstverlening, heeft vandaag een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) aangekondigd met AstraZeneca BioVentureHub in Göteborg, Zweden.

De samenwerking beoogt gebruik te maken van de gecombineerde expertise van Thermo Fisher en AstraZeneca om innovatie te stimuleren en het ecosysteem van de levenswetenschappen te versterken. Een speciaal team van Thermo Fisher zal samen met wetenschappers van AstraZeneca werken aan gezamenlijke R&D-projecten, waarbij in eerste instantie onderwerpen als chromatografie, moleculaire genomica en proteomica centraal staan.

“Dit is een unieke kans om samen te werken met wetenschappers van AstraZeneca, gezamenlijke innovatie te stimuleren, het wetenschappelijke ecosysteem te versterken en waarde te creëren voor alle partners. Het biedt opkomende life sciences- en biotechbedrijven en academische groepen eenvoudig toegang tot geavanceerde technologieën,” aldus Leon Wyszkowski, president Analytische Diensten en Klinisch Onderzoek bij Thermo Fisher Scientific.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

