Universo de la existencia, universo de la percepción: teamLab Biovortex Kyoto se inaugura el 7 de octubre de 2025. Revelación completa.

KIOTO, Japón--(BUSINESS WIRE)--teamLab Biovortex Kyoto, el museo de arte permanente del colectivo artístico teamLab, abrirá sus puertas en Minami-ku, Kioto, como parte del proyecto Kyoto Station Southeast Area, el 7 de octubre de 2025.

Este museo, situado muy cerca de la Estación de Kioto, será la mayor exposición de teamLab en Japón, con una superficie de más de 10 000 metros cuadrados.

El museo contará con más de 50 obras de arte, entre ellas Massless Amorphous Sculpture, una obra que nunca se ha expuesto en Japón, basada en el concepto de los fenómenos ambientales, según el cual el entorno que produce los diversos fenómenos hace que las obras de arte existan. Otras de las obras de arte que podrán disfrutarse son Megaliths, Transient Abstract Life and Return, así como Athletics Forest, un complejo espacio deportivo creativo y multidimensional, y Future Park, un espacio colaborativo para la cocreación, ambos parte de los proyectos educativos de teamLab.

Las entradas ya están disponibles en la página web oficial.

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

El proyecto, que es una colaboración con varias empresas con sede en Kioto y Osaka, consiste en la creación y gestión de unas instalaciones en terrenos municipales situados en la zona sudeste de la estación de Kioto. El complejo pretende ser un “centro creativo destinado a generar y difundir nuevos valores”, con planes que incluyen unas instalaciones culturales complejas con un museo de arte de teamLab y un centro de arte, entre otras atracciones.

A través de este proyecto, teamLab pretende apoyar la visión de la ciudad de Kioto para el desarrollo urbano en la zona sudeste de la Estación de Kioto, centrada en la cultura, el arte y la juventud.

teamLab Biovortex Kyoto

Inauguración el 7 de octubre de 2025

21-5 Higashikujo Higashi-Iwamotocho, Minami-ku, Kyoto

Precios de las entradas

Pase de entrada (hora de entrada especificada)

* Entrada con hora de acceso determinada.

* Las tarifas de entrada para adultos se basan en un sistema de precios dinámicos, por lo que el precio varía en función de la fecha y la hora. Consulte el sitio web oficial para obtener más información.

Adultos (a partir de 18 años): 3400 JPY ~

De 13 a 17 años: 2800 JPY

De 4 a 12 años: 1800 JPY

Menores de 3 años: gratis

Visitantes con discapacidad: 50% de descuento sobre el precio de la entrada de adulto

Pase flexible (no se especifica la hora de entrada):

* Entrada para una fecha concreta. Puede entrar en cualquier momento durante nuestro horario de apertura en la fecha seleccionada.

Pase flexible: 12 000 JPY

Entrada

https://www.teamlab.art/e/kyoto/

Patrocinadores

CHIEF, Klook, THIRDWAVE

Para los medios de comunicación

Kit de Prensa: https://www.dropbox.com/scl/fo/93lvrprtgnfgv7fetmdkh/AEWRAiT_cvPAO96U6t39MTo?rlkey=lthlq82v8w9ar71j3vyh3j6oq&st=b447so0p&dl=0

Sitio web oficial: https://www.teamlab.art/e/kyoto/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.