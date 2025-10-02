YesWeHack won de meest recente bug bounty-aanbesteding van de Europese Commissie

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--YesWeHack, het crowdsourced platform voor het testen van de beveiliging en het beheer van kwetsbaarheden, is de nieuwe voorkeursleverancier van de Europese Commissie voor bug bounty-diensten onder een cascademodel.

De belangrijkste uitvoerende macht van de Europese Unie heeft bug bounty-programma's opgezet om open source-activa te versterken die sinds 2019 worden gebruikt op EU-servers en systemen. Er werd dit jaar een nieuwe aanbesteding gelanceerd om een uitgebreid initiatief opnieuw te lanceren. Door beter te scoren dan de concurrerende platformen heeft YesWeHack een vierjarige raamovereenkomst ondertekend die mogelijk tot € 7.679.875 waard is als de favoriete leverancier van bug bounty-diensten.

YesWeHack zal het Directoraat-generaal Digitale Diensten (DIGIT) ondersteunen bij de organisatie van een reeks bug bounty-programma's, evenals kwetsbaarheidsopenbaarmakingsbeleidslijnen (vulnerability disclosure policies; VDP's).

