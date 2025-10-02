YesWeHack ha vinto l'ultima gara di appalto indetta dalla Commissione europea per servizi di bug bounty

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--YesWeHack, la piattaforma in crowdsourcing per i test della sicurezza e la gestione della vulnerabilità, è il nuovo fornitore preferito della Commissione europea di servizi di bug bounty ("caccia al tesoro per hacker") nell'ambito di un modello a cascata.

La divisione esecutiva principale della Commissione europea esegue programmi di bug bounty per rafforzare le risorse open source nei server e nei sistemi europei dal 2019. Una nuova gara d'appalto è stata indetta quest'anno per rilanciare un'iniziativa più ampia. Avendo superato i punteggi delle piattaforme rivali, YesWeHack ha firmato un accordo quadro quadriennale del valore massimo stimato di 7.679.875 di euro come fornitore preferito di servizi di bug bounty.

YesWeHack fornirà supporto alla Direzione generale dei Servizi digitali (DIGIT) della Commissione europea per organizzare una serie di programmi di bug bounty, oltre a politiche di divulgazione delle vulnerabilità (VDP).

